Βίντεο-σοκ από τον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση – Παραλίγο να συγκρουστεί με φορτηγό

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Αδιανόητες καταστάσεις καταγράφηκαν για ακόμα μια φορά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με τους οδηγούς να πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις με κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα.

Βίντεο-σοκ που δημοσιοποιεί το zarpanews.gr αποτυπώνει το πώς θα μπορούσε από την απερισκεψία κάποιου να προκληθεί ένα τροχαίο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα αυτοκίνητο, που κινείτο στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, επιχειρεί να κάνει προσπέραση, περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα.

Μάλιστα ο όχημα βρέθηκε μια ανάσα από ένα φορτηγάκι, το οποίο πρόλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου να στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση. Τα υπόλοιπα οχήματα φαίνονται να φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύγκρουσης, καθώς ήταν εύκολο να προκληθεί καραμπόλα, σε ένα σημείο του δρόμου μάλιστα που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε το βίντεο: