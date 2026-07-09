Χαμός στη Βουλή: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Άμεση Δράση για να συλλάβει επ’ αυτοφώρω τον Γεωργαντά και βουλευτές της ΝΔ

Πρωτοφανή σκηνικά στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί ακόμη και το «100» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, και να ζητεί από την Άμεση Δράση να να συλλάβει επ’ αυτοφώρω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και τα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία μέσα από τη Βουλή και υποστήριξε ότι οι βουλευτές της ΝΔ διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό και ζήτησε την παρέμβαση των Αρχών.

«Πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης, και στην συνέχεια κάλεσε το «100».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, οι βουλευτές της ΝΔ «συμπράττουν με τη Μαρία Συρεγγέλα», η οποία έχει καταθέσει σε βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας.

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς διέκοψε για λίγα λεπτά τη διαδικασία.

Επεισόδιο της Κωνσταντοπούλου στους διαδρόμους της Βουλής με τον Καραθανασόπουλο

Η ένταση, ωστόσο, μεταφέρθηκε έξω από την αίθουσα 223. Βγαίνοντας στον διάδρομο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε νέο φραστικό επεισόδιο με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ.

Ο διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;»

«Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;» Νίκος Καραθανασόπουλος: «Κάνε μας τη χάρη. Έλα, μπράβο! Άντε μπράβο!»

«Κάνε μας τη χάρη. Έλα, μπράβο! Άντε μπράβο!» Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σεξιστές!»

Είχε προηγηθεί μια επίσης εκρηκτική συνεδρίαση διαδοχικούς καβγάδες μέσα και έξω από την αίθουσα, άγριες αλληλοκατηγορίες, φωνές που ακούγονταν μέχρι τους διαδρόμους και ακόμη και το ξέσπασμα σε κλάματα «γαλάζιας» βουλευτού.

Η συζήτηση των δύο αναφορών κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τους βουλευτές της ΝΔ, Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Συρεγγέλα στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση έγινε εξαρχής σε εκρηκτικό κλίμα. Οι φωνές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά των βουλευτών της ΝΔ όσο και κατά του «γαλάζιου» προεδρείου, ακούγονταν μέχρι τον διάδρομο της Βουλής.

Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα Λυτρίβη

«Σταματήστε αυτό το μπούλινγ!», ακούστηκε να φωνάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς το προεδρείο, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά της και κατά των γυναικών βουλευτών της ΝΔ. «Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά!» κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απευθυνόμενη ειδικότερα στην Ιωάννα Λυτρίβη, φώναξε δείχνοντάς τη με το δάχτυλο: «Εσύ πρέπει να φύγεις. Έχεις σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαι φίλη της Συρεγγέλα».

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής της ΝΔ έφτασε στα όριά της και ξέσπασε σε κλάματα.

Σύγκρουση με τον Γεωργαντά

Η σύγκρουση συνεχίστηκε και με τον πρόεδρο της Επιτροπής. «Το ότι έχετε φιλία με την κυρία Συρεγγέλα δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά!», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Γιώργο Γεωργαντά.

«Κανένας δεν τρομοκρατείται, κυρία πρόεδρε! Κανένας! Μιλάω όπως μου μιλάνε!», απάντησε εκείνος, επίσης σε υψηλούς τόνους.

Άγριο επεισόδιο Καιρίδη – Καζαμία

Φραστικό επεισόδιο ξέσπασε και ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία. Η ένταση άρχισε όταν ο τελευταίος κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ ότι έκανε εις βάρος του προσβλητική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι είναι τρελός.

Ο διάλογος των δύο βουλευτών:

Αλέξανδρος Καζαμίας: «Μου κάνει πως είμαι τρελός! Θα μιλάτε ευγενικά!»

«Μου κάνει πως είμαι τρελός! Θα μιλάτε ευγενικά!» Δημήτρης Καιρίδης: «Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί, κύριε πρόεδρε!»

«Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί, κύριε πρόεδρε!» Αλέξανδρος Καζαμίας: «Μου λέτε πως είμαι τρελός!»

«Μου λέτε πως είμαι τρελός!» Δημήτρης Καιρίδης: «Κουνάτε το δάχτυλο!»

«Κουνάτε το δάχτυλο!» Αλέξανδρος Καζαμίας: «Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!»

«Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!» Δημήτρης Καιρίδης: «Τραμπουκίζετε!»

«Τραμπουκίζετε!» Αλέξανδρος Καζαμίας: «Εγώ τραμπουκίζω; Δεν ντρέπεστε;»

Η κόντρα συνεχίστηκε και στον διάδρομο, έξω από την αίθουσα 223 του δεύτερου ορόφου του Μεγάρου της Βουλής και μπροστά στους δημοσιογράφους. «Την κίνηση του τρελού που μου κάνετε δεν σας τη χαρίζω!», φώναζε ο Αλέξανδρος Καζαμίας προς τον Δημήτρη Καιρίδη.