Θεσσαλονίκη: Δύο οι ομάδες των δραστών πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις – Τι αναζητά η Αντιτρομοκρατική – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε στην Κοζάνη, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα αγνώστων εμπρηστών που φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο την κόρη της Αφροδίτη, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Τραγική φιγούρα η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία ήταν καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, με επιδέσμους και στα δύο της χέρια. Ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης Κοντός, συγκλόνισε με τον επικήδειό του, στον οποίο αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της αδελφής του και στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας.

«Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδελφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε, χάθηκε από βέβηλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου, οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα γιατί. Γιατί; Ο πόνος όμως ξεδιπλώνει τη μνήμη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα.

Στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας στην Κοζάνη παρέστη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρών στην κηδεία έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τους δράστες των επιθέσεων

Η έρευνα για τις εμπρηστικές επιθέσεις συνεχίζεται, με τις Αρχές να έχουν στην κατοχή τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής μέχρι τώρα έχουν συλλέξει πάνω από 100 βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Αυτές τις εικόνες προσπαθούν να αναλύσουν και σε αυτές αναζητούν τα σημεία απ’ όπου ξεκίνησαν οι εμπρηστές, αλλά και εκείνο όπου κατέληξαν.

Πρόκειται για δύο σημαντικά σημεία, διότι οι Αρχές θεωρούν ότι εκεί θα καταφέρουν να εντοπίσουν το λάθος των δραστών. Σε αυτά τα σημεία πιστεύουν ότι οι δράστες ένιωσαν ασφάλεια και μπορεί να υπάρχει κάποιο στιγμιότυπο, που δεν θα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ή ένα οίκημα ή ένα όχημα που θα τους οδηγήσει στους δράστες.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έχουν καταφέρει να αποκλείσουν κάποιες περιοχές, ολόκληρες συνοικίες, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να χαρτογραφήσουν πλήρως το δρομολόγιο, που ακολούθησαν οι δράστες.

«Είναι τεράστιος όγκος δεδομένων και χρειαζόμαστε χρόνο για να τον επεξεργαστούμε. Όσο πιο σύντομα βρούμε το λάθος τους τόσο το καλύτερο” ανέφερε στέλεχος του Αντιτρομοκρατικού Επιτελείου στον ΑΝΤ1.

Δύο οι ομάδες των δραστών πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις

Άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των εμπλεκομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, πίσω από τους τρεις εμπρηστικές επιθέσεις φέρεται να βρίσκονται δύο ομάδες δραστών, οι οποίες φέρεται να έχουν σχέση και με παλιές εμπρηστικές επιθέσεις.