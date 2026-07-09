Κοζάνη: Συγκλόνισε με τον επικήδειό του ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα – «Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου, οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής»

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αλλά και πλήθος άλλων πολιτών είπαν το τελευταίο «αντίο».

Παρόντες στην κηδεία ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, όπως και η κόρη τους, Αφροδίτη, η οποία μετέβη στον ναό, με ασθενοφόρο, από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης όπου και νοσηλευόταν με εγκαύματα.

Ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης Κοντός, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της αδελφής του και στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας, ραγίζοντας καρδιές με τον επικήδειό του.

«Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδελφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε, χάθηκε από βέβηλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου, οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα γιατί. Γιατί;

Ο πόνος όμως ξεδιπλώνει τη μνήμη.

Ήμασταν μικρά παιδιά όταν ανεβήκαμε στην Κοζάνη για να φοιτήσουμε στα γυμνάσια και τα λύκεια. Η μεγάλη μας αδελφή που εργαζόταν τότε και δεν ήταν μόνο αδελφή αλλά ήταν μάνα, μας μάζεψε σε ένα διαμέρισμα, σε μία πάροδο της οδού Δημοκρατίας. Μας φρόντιζε, μας μαγείρευε, μας περιποιόταν, μας έδινε χαρτζιλίκι. Ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την ανοιχτοσύνη της, την αρχοντιά και το κιμπαριλίκι.

Θαυμάζω ακόμα την αισθητική της. Τον τρόπο που συμπεριφερόταν, τη διακόσμηση του σπιτιού της, το ντύσιμό της.

Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης. Οι εκατοντάδες δικηγόροι της πόλης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο της εκείνη καταλήγουν όλοι στην ίδια επισήμανση. Πρόκειται για μία γυναίκα κόσμημα, με μεγάλη καλοσύνη, ανοιχτή καρδιά, επικοινωνιακή, χωρίς γραφειοκρατικές αλαζονείες.

Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από πολλούς ανθρώπους.

Με τον αγαπημένο της σύντροφο και σύζυγο Παναγιώτη δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια με δύο καταπληκτικά παιδιά, την Αφροδίτη και τη Νικολέτα. Μαζί με τους γονείς τους τις καμαρώνουμε για το ήθος την αξιοπρέπεια και τις σπουδές τους. Δυστυχώς η μοίρα χτύπησε την οικογένεια. Το αστεράκι μας η Νικολέτα χάθηκε στα 37 της και η οικογένεια έπεσε σε βάραθρο. Αλλά ακόμα και οι στενοί συγγενείς είχαν την εξής αίσθηση, ότι ο Παναγιώτης και η Βαγίτσα πέρασαν αυτό το βάσανο με μεγάλη αξοπρέπεια και καρτερία. Και η Αφροδίτη, τράβηξε πολλά με την περιπέτεια της Νικολέτας. Αφού σήκωσε λίγο κεφάλι, κατάφερε και σύστησε σωματείο για δότες μυελού των οστών που εξυπηρέτησε πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αδερφή μας το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο πρωθυπουργός που μας συμπαρίσταται, το γνωρίζει όλη η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία και οι τοπικοί άρχοντες. Το γνωρίζει πολύ καλά όλη η Ελλάδα. Μια δολοφονία από θρασύδειλους και βέβηλους ανθρώπους που βύθισαν την οικογένειά μας σε μεγάλη δυσκολία. Αλλά μέσα σε αυτό τον ζόφο του θανάτου και της σκοτεινιάς έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για εμάς δεν πέθανες αδερφή μας, για εμάς θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στον σύζυγό τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη γλυκιά Αφροδίτη, στη μάνα μας, εμάς τα αδέρφια σου και στον μικρό Γιώργο τον εγγονό που λάτρευες και σε υπεραγαπούσε και κάνατε σχέδια για να πάτε στη θάλασσα σε λίγες ημέρες.

Θα κουβαλάμε πάντα το γέλιο και το κλάμα σου, τη χαρά και τη λύπη σου, την αγωνία και τις φοβίες σου.

Αλλά αδερφή μου πρέπει να πούμε ότι έχουμε και εμείς μια πικρία, έφυγες νωρίς, βιάστηκε νωρίς. Μου έλεγε ο Παναγιώτης στο νοσοκομείο στις δύσκολες ώρες ότι του εξιστόρησες ένα όνειρο που είδες με τη Νικολέτα μας ότι την είδες στα άσπρα αλλά γερασμένη. Μήπως γι’ αυτό βιάστηκες να φύγεις; Η Νικολέτα έφυγε στα 37 της, κακώς έβγαλες εισιτήριο. Και ο Χάρος είναι άτιμος και μπαμπέσης και δεν κάνει ακυρώσεις εισιτηρίων. Τώρα ταξιδέψεις στα φωτεινά του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα συναντήσεις το αστεράκι μας, τη Νικολέτα.

Σε παρακαλούμε να της δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Ποιος ξέρει μπορεί να σου φτιάξει ένα από τα γλυκά που έφτιαχνε και την καμάρωνες. Από εδώ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου σύσσωμοι συγγενείς και φίλοι, οι πολιτειακές και πολιτικές αρχές, η πόλη της Κοζάνης, σε προπέμπουν στην αιώνια κατοικία σου. Εύχομαι από εκεί που είσαι να προσεύχεσαι και για εμάς και να χουμε την ευχή σου. Καλό ταξίδι, αιωνία η μνήμη σου αδερφή μου.»

Δείτε βίντεο από την Εξόδιο Ακολουθία:

Με αμαξίδιο και λουλούδια στα χέρια η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της

Με αμαξίδιο έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η Αφροδίτη Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην Εξόδιο Ακολουθία για τη μητέρα της, Βάγια.

Η Αφροδίτη Νέστορα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, πήρε ειδική άδεια προκειμένου να βρεθεί για λίγη ώρα δίπλα στη μητέρα της και να της πει το τελευταίο αντίο.

Η εικόνα της να φτάνει στον ναό με ασθενοφόρο, κρατώντας στα χέρια της ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όσους βρίσκονταν εκεί και έσπευδαν να την συλλυπηθούν.

Στην κηδεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας στην Κοζάνη παρέστη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρών στην κηδεία έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κλίμα οδύνης

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα μεταφέρθηκε στις 10:45 το πρωί της Πέμπτης (9/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου έφτασε και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, επίσης, είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση. Η ταφή της έγινε στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

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