Λοβέρδος: Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019, ο Κοντονής μού είπε πράγματα που “δένουν” με όσα κατήγγειλε ο Γεωργιάδης

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό αποκάλυψε πως το 2019, όταν ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες από την κυβέρνηση Τσίπρα, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, του είπε «σοβαρά και βαριά πράγματα» τα οποία σήμερα «δένουν» με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες ήμουν στη Βουλή, από τους ελάχιστους που ήταν στη Βουλή γιατί η αντιπολίτευση απείχε αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πήγα για να καταψηφίσω. Ήταν και ο κ. Κοντονής που με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πολύ σοβαρά και βαριά. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα τότε. Δεν βγήκαν έξω να πω τι μου είπε ο Κοντονής. Έρχεται όμως η ζωή να κάνει χρήσιμα ορισμένα πράγματα. Αυτά συναρμολογούνται, δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Όταν ψηφίζονταν οι Ποινικοί Κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στ. Κοντονής μου είπε πράγματα που δεν αποκάλυψα τότε. Σήμερα όσα μου είχε πει συναρμολογούνται με όσα λέει ο @AdonisGeorgiadi για τα χρήματα για το κόμμα του Α. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας να δώσει εξηγήσεις αντί να μιλά για «ηθική… pic.twitter.com/WIcjUTKLsi — Andreas Loverdos (@a_loverdos) July 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες».