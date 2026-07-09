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Λοβέρδος: Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019, ο Κοντονής μού είπε πράγματα που “δένουν” με όσα κατήγγειλε ο Γεωργιάδης

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποκάλυψε πως το 2019, την ημέρα ψήφισης των Ποινικών Κωδίκων της κυβέρνησης Τσίπρα, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, του είπε «σοβαρά και βαριά πράγματα» τα οποία σήμερα «δένουν» με τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι δηλώσεις αυτές συνδέονται με την καταγγελία του κ. Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες»

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Πολιτική

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποκάλυψε πως το 2019, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, του είπε «σοβαρά και βαριά πράγματα» σχετικά με την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων.
  • Ο κ. Λοβέρδος δήλωσε πως αυτά που του είπε ο Κοντονής «συναρμολογούνται, δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης».
  • Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε καταγγείλει τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες».

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Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό αποκάλυψε πως το 2019, όταν ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες από την κυβέρνηση Τσίπρα, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, του είπε «σοβαρά και βαριά πράγματα» τα οποία σήμερα «δένουν» με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες ήμουν στη Βουλή, από τους ελάχιστους που ήταν στη Βουλή γιατί η αντιπολίτευση απείχε αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πήγα για να καταψηφίσω. Ήταν και ο κ. Κοντονής που με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πολύ σοβαρά και βαριά. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα τότε. Δεν βγήκαν έξω να πω τι μου είπε ο Κοντονής. Έρχεται όμως η ζωή να κάνει χρήσιμα ορισμένα πράγματα. Αυτά συναρμολογούνται, δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες».

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