Σισμανόγλειο: Τι υποστήριξε ο 76χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε επίτηδες τη φωτιά στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» ο 74χρονος που συνελήφθη νωρίτερα για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου.

Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Στην συνέχεια ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, ωστόσο αργότερα ομολόγησε ότι έβαλε επίτηδες τη φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα.

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εντοπίστηκε από τις Αρχές. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών που ακολούθησε το περιστατικό.

«Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 76χρονος φέρεται να επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την πράξη του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν του την Παρασκευή. Παράλληλα, η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Εικόνες καταστροφής στον θάλαμο 8 της A’ Παθολογικής Κλινικής του «Σισμανόγλειου»

Ολοσχερώς καταστράφηκε από τη φωτιά που προκάλεσε ο 76χρονος, ο θάλαμος 8 της A’ Παθολογικής Κλινικής του «Σισμανόγλειου» νοσοκομείου.

Στον ίδιο θάλαμο με τον δράστη, νοσηλεύονταν ακόμη δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ ο δεύτερος, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας, που τον μετέφερε με το κρεβάτι του.

«Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα»

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό, δεν μπορούσες να δεις τίποτα, έφυγα με τον ορό μου», είπε ασθενής στο ΕΡΤnews.

Ο θάλαμος κάηκε ολοσχερώς, ενώ στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, που έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Γεωργιάδης: «Υποστήριξε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε στο Σισμανόγλειο και ευχαρίστησε το προσωπικό, επισημαίνοντας ότι κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού.

«Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία.

Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού είμαστε τυχεροί γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς 5 η ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων για να έχουν μία συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια.

Τα περιστατικά έχουν ως εξής:

Πέντε παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρίκλινου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβε αμέσως, μπήκε στον θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.

Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.

Το προσωπικό ενήργησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη δεν κινδύνευσε κανένας, έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και είναι όλοι καλά στην υγεία τους».

Δεν συνδέεται με τη φωτιά η ανακοπή ασθενούς

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε διευκρινίζοντας τι συνέβη με τη γυναίκα που υπέστη ανακοπή:

«Μία κυρία που υπέστη ανακοπή, δεν συνδέεται με το περιστατικό. Ήταν να καταλήξει, δεν εισέπνευσε καπνό και ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Ένα στρώμα πήρε ξαφνικά φωτιά. Ο ασθενής δεν ήταν εκεί, είχε φύγει και απ’ ότι μαθαίνω από την Αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και τρόμαξε, αυτά θα τα βρει η προανάκριση.

Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο, μία ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να την φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα.

Είμαι συγκλονισμένος, αλλά θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς, όλοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πραγματικά μέσα σε αυτήν την πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς και τι συνέβη. Το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ακόμα ότι υπήρχαν συστήματα πυρόσβεσης που έπαιξαν κομβικό ρόλο, ενώ ευχαρίστησε και την πυροσβεστική που βοήθησε, εκτός από την άμεση κατάσβεση και στην εκκένωση.

Τέλος υπογράμμισε πως ήταν ένα περιστατικό στο οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.