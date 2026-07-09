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Μήνυμα Πολάκη σε όσους σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ: Μην έρθετε να ψηφίσετε στην Κεντρική Επιτροπή – Αφήστε εμάς που πονάμε το μαγαζί

Ο Παύλος Πολάκης απηύθυνε έκκληση σε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή «βαθιά ανήθικη».

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Πολιτική

Παύλος Πολάκης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκκληση σε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, απηύθυνε ο Παύλος Πολάκης.
  • Ο Πολάκης τονίζει ότι «το να είναι μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο».
  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει με την παράκληση: «Αφήστε εμάς που “το πονάμε ακόμα το μαγαζί” να αποφασίσουμε για την τύχη μας».

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Έκκληση σε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, απηύθυνε ο Παύλος Πολάκης.

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Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό. Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο».

«Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων. Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά», τονίζει και καταλήγει: «Αφήστε εμάς που “το πονάμε ακόμα το μαγαζί” να αποφασίσουμε για την τύχη μας».

Μάλιστα υπογράφει την ανάρτησή του ως μέλος ΠΓ και ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και «βέβαια όχι “ανεξάρτητος” βουλευτής», όπως αναφέρει.

 

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