Μήνυμα Πολάκη σε όσους σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ: Μην έρθετε να ψηφίσετε στην Κεντρική Επιτροπή – Αφήστε εμάς που πονάμε το μαγαζί

Έκκληση σε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, απηύθυνε ο Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό. Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο».

«Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων. Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά», τονίζει και καταλήγει: «Αφήστε εμάς που “το πονάμε ακόμα το μαγαζί” να αποφασίσουμε για την τύχη μας».

Μάλιστα υπογράφει την ανάρτησή του ως μέλος ΠΓ και ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και «βέβαια όχι “ανεξάρτητος” βουλευτής», όπως αναφέρει.