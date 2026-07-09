Στην κόψη του ξυραφιού ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από την Κεντρική Επιτροπή – Ο «εμφύλιος» που μαίνεται και οι νέες αποχωρήσεις που έρχονται

Θυελλώδης αναμένεται να είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, όπου ενδεχομένως θα κριθεί και το μέλλον του κόμματος. Με τα δημοσκοπικά ποσοστά να έχουν καθηλωθεί κοντά στο 1%, η κατάσταση φαντάζει για πολλούς μη αναστρέψιμη, ειδικά μετά την πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ, παρότι μια μερίδα στελεχών εξακολουθεί να πιστεύει πως η Κουμουνδούρου έχει ακόμα περιθώρια κινήσεων.

Έρχονται κι άλλες αποχωρήσεις

Τα διαλυτικά φαινόμενα συνεχίζονται με συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κι άλλοι βουλευτές βρίσκονται με το ένα πόδι στην έξοδο. Μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου, άλλοι πέντε βουλευτές φαίνεται να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με το Αction24, μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε παραιτήσεις έως και 4 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως, να υπάρξουν ανακοινώσεις από 1 ή 2 στελέχη ήδη από την Παρασκευή, σε διαφορετική περίπτωση κάτι τέτοιο θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα, αφού δουν τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Κάποιοι άλλοι, παρότι φαίνεται πως έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, πιθανότατα θα επιλέξουν να περιμένουν να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και να αποχωρήσουν μετά το καλοκαίρι. Κανείς πάντως δεν μπορεί να αποκλείσει να υπάρξει μπαράζ παραιτήσεων την άλλη εβδομάδα, στην περίπτωση που το κόμμα στα χέρια της μειοψηφίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας έχουν ζητήσει από τον Σωκράτη Φάμελλο να προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή μία καθαρή λύση, δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη της πλειοψηφίας καταλογίζουν στο παρασκήνιο στον Σωκράτη Φάμελλο ότι οι χειρισμοί του εγκλώβισαν το κόμμα σε αδιέξοδο, ενισχύοντας τα επιχειρήματα της μειοψηφίας και προκαλώντας μετατοπίσεις στελεχών προς την πλευρά της.

«Μάχη» με φόντο της λίστας με τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής

Σε κάθε περίπτωση το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πολεμικό, ενώ νέο γύρο αντιπαράθεσης προκάλεσε η άρνηση της ηγεσίας να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, με την πλευρά Πολάκη να αφήνει αιχμές για τη διαδικασία αντικατάστασης των μελών που έχουν παραιτηθεί, εγείροντας ζητήματα αξιοπιστίας. Σχετικό αίτημα για δημοσιοποίηση της λίστας κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος επανήλθε αργά το βράδυ εκφράζοντας την δυσφορία του για τους χειρισμούς της Κουμουνδούρου, ενώ ανάλογη κίνηση είχε κάνει και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος είχε ζητήσει επίσης να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία.

Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν στην «Εφημερίδα Συντακτών» ότι δεν θα συνεδριάσει η Π.Γ. και, μάλιστα, δεν υπάρχει λόγος να συνεδριάσει. Όπως υποστηρίζουν, αυτή η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως ύστερα από αίτημα του 25% των μελών του σώματος και δεν πρόκειται για μία κλασική συνεδρίαση που συγκαλεί ο πρόεδρος του κόμματος και άρα, υπάρχει ανάγκη εισήγησης εκ μέρους της ηγεσίας.

«Ανεξάρτητα από το ποιος και γιατί συγκάλεσε την Κ.Ε., ο πρόεδρος και η αν. γραμματέας του κόμματος υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Π.Γ. για να προετοιμαστεί η συνεδρίαση της Κ.Ε. και να γίνει προσπάθεια σύνθεσης. Πρόκειται για τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους», είπε σχολιάζοντας τα παραπάνω ο κ. Παππάς.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Αλεξιάδης έδωσε στη δημοσιότητα όσα διημείφθησαν με την Κουμουνδούρου, με σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες» ανέφερε στην πρώτη ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας ότι στις 2 Ιουλίου έστειλε email, «με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω “προβλημάτων” που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής».

«Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία. Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, “οργανωμένα”, μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα. Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα», έγραψε ο Αλεξιάδης, ενώ σε δεύτερη ανάρτηση δημοσίευσε την απάντηση που έλαβε από την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

«Το email που έλαβα και παραθέτω, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. Κρίμα» σχολίασε ο κ. Αλεξιάδης.

Τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος αφού κοινοποίησε τις αναρτήσεις του Τρύφωνα Αλεξιάδη έκανε λόγο για «αχαρακτήριστη προσπάθεια της ηγετικής ομάδας υπό τον Φάμελλο να αποκρύψει τα στοιχεία της σταυροδοσίας στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής για να μην μπορεί να ελεγχθεί αξιόπιστα η νομιμότητα της σύνθεσης μετά τις αποχωρήσεις». «Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος! Δεν θα περάσουν μεθοδεύσεις τέτοιου τύπου» τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, ο οποίος έχει ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, την επιστροφή του στην ΚΟ (αναμένεται να το θέσει και στην ΚΕ του Σαββάτου) προκειμένου να διεκδικήσει και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μελλοντικά.



Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν λείπουν ούτε από το στρατόπεδο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το κείμενο της ομάδας Πολάκη, που αναμένεται να κατατεθεί επισήμως στη συνεδρίαση του Σαββάτου και το οποίο δεν υπογράφεται ούτε από τον Νίκο Παππά ούτε από τη Ρένα Δούρου, περιλαμβάνει δύο βασικά σημεία. Το ένα έχει να κάνει με την οργανωτική και εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ και το δεύτερο με την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας των Συντακτών, ο Παύλος Πολάκης θα ήθελε στο ενωτικό αριστερό σχήμα της επόμενης ημέρας να συμμετέχουν τόσο το ΜέΡΑ25 όσο και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η πλευρά Παππά – Δούρου

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς επιμένει στο μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας», εξηγώντας σε συνέντευξή του στο Meganews ότι, «στο πλαίσιο του καταστατικού, μπορεί να συγκροτηθεί ένα συλλογικό σχήμα που θα οργανώσει την πολιτική λειτουργία και θα προετοιμάσει τον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη εκλογική μάχη, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε εσωκομματικές διαδικασίες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι, όπως προκύπτει, «αν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να πάει σε μία προσωπική διαπραγμάτευση». Προειδοποίησε δε ότι όποιος εισηγηθεί μια τέτοια επιλογή «δίνει το σήμα ότι είναι έτοιμος για προσωπική διαπραγμάτευση». Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα με πρόγραμμα, το οποίο «κανένας δεν έχει την εντολή να αποκρύψει», ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματος βάση για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Η Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο «Κόκκινο», ζήτησε να προταχθεί το συλλογικό συμφέρον έναντι του προσωπικού, χαρακτηρίζοντας οξύμωρο κάποιοι να ζητούν «καθαρές λύσεις» και την ίδια ώρα να ψηφίζουν τη διάλυση του «χ» κόμματος και ύστερα από λίγο να οδεύουν στο «ψ» κόμμα.

«Θέλω να πιστεύω ότι στην επικείμενη Κεντρική Επιτροπή θα λειτουργήσουμε όλοι με σοβαρότητα, βάζοντας πίσω το προσωπικό από το συλλογικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει σε πράξεις και όχι μόνο σε διακηρύξεις.