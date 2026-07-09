Ερντογάν σε Φον Ντερ Λάιεν και Κόστα: Η Τουρκία ζητεί αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, εκφράζοντας ως βασική προσδοκία της Άγκυρας την αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Γάζα.

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Πηγή φωτό: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα ότι βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην ΕΕ.
  • Για την προώθηση της διαδικασίας απαιτείται η ενεργοποίηση σχετικών μηχανισμών, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε πως η Τουρκία είναι σημαντικό παραγωγικό κέντρο και μέλος της Τελωνειακής Ένωσης.
  • Συζητήθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή ασφάλεια, με την Τουρκία να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, καθώς και οι διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας για τον τερματισμό συγκρούσεων σε Ουκρανία, Ιράν και Γάζα.

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Bασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) στο προεδρικό συγκρότημα της Τουρκίας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τονΑντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες συναντήσεις.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Τελωνειακής Ένωσης. Υποστήριξε επίσης ότι, χάρη στα βήματα που έχουν γίνει, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η διασύνδεση των οικονομιών Τουρκίας και Ευρώπης αυξάνει την ανταγωνιστική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει οι ρυθμίσεις που σχεδιάζει η ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων να περιλαμβάνουν και την Τουρκία.

Όπως αναφέρεται, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλει στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αναμένει βήματα που θα είναι συμβατά με το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο.

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