Ερντογάν σε Φον Ντερ Λάιεν και Κόστα: Η Τουρκία ζητεί αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας

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Bασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) στο προεδρικό συγκρότημα της Τουρκίας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τονΑντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες συναντήσεις.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Τελωνειακής Ένωσης. Υποστήριξε επίσης ότι, χάρη στα βήματα που έχουν γίνει, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η διασύνδεση των οικονομιών Τουρκίας και Ευρώπης αυξάνει την ανταγωνιστική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει οι ρυθμίσεις που σχεδιάζει η ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων να περιλαμβάνουν και την Τουρκία.

Όπως αναφέρεται, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλει στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αναμένει βήματα που θα είναι συμβατά με το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο.