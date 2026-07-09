Ερευνα MRB: Οι πολίτες απαντούν για την ακρίβεια

Η έρευνα της MRB αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των πολιτών αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην κάλυψη των βασικών οικονομικών υποχρεώσεων και αναμένει περαιτέρω αύξηση των τιμών στα βασικά αγαθά τους επόμενους 12 μήνες. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς πολίτες αξιολογούν θετικά τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr, θεωρώντας την κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

ακρίβεια οικονομία σούπερ μάρκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 59,3 % των πολιτών απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».
  • Το 66,3% των πολιτών εκτιμά ότι οι τιμές στα βασικά αγαθά τους επόμενους 12 μήνες «θα αυξηθούν λίγο» και «θα αυξηθούν αισθητά».
  • Το 51,6% των πολιτών αξιολογεί τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr ως «σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση» και «μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οπως προκύπτει από την έρευνα της MRB, το 59,3 % απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».

Στο ερώτημα «οι τιμές στα βασικά αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν;» το 66,3% απαντά«θα αυξηθούν λίγο» και «θα αυξηθούν αισθητά».

Στο ερώτημα που αφορά την αξιολόγηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokanei.gov.gr, τo 51,6% απαντά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δείτε τα ευρήματα της έρευνας για την ακρίβεια ΕΔΩ

 

Πηγή: real.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ