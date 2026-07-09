Ερευνα MRB: Οι πολίτες απαντούν για την ακρίβεια

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Οπως προκύπτει από την έρευνα της MRB, το 59,3 % απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».

Στο ερώτημα «οι τιμές στα βασικά αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν;» το 66,3% απαντά«θα αυξηθούν λίγο» και «θα αυξηθούν αισθητά».

Στο ερώτημα που αφορά την αξιολόγηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokanei.gov.gr, τo 51,6% απαντά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση.

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Πηγή: real.gr