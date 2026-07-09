ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους με μισθό 1.000 και 1.250 ευρώ: Αύριο η πρεμιέρα, όλες οι λεπτομέρειες

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Στον «αέρα» θα βγει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr, αύριο, Παρασκευή, 10 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα και σε αυτό θα μπορούν να λάβουν μέρος και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων η σύμβαση εργασίας έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκε.

Μάλιστα, η πρόσληψη των ωφελουμένων θα γίνει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών αλλά θα δίνεται και η δυνατότητα παράτασης για ακόμη 1 έτος.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές θα είναι στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι , εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης,

τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης, Να είναι ηλικίας 25 – 54 ετών,

25 – 54 ετών, Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),

το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), Να είναι Έλληνες πολίτες . Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους .

. Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους . Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Για τους άντρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για:

Α. την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Β. την Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Η επιλογή των υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει τα εξής κριτήρια. Ειδικότερα: