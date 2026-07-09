Σισμανόγλειο: Νεκρή 90χρονη που υπέστη ανακοπή μετά την εκκένωση – Γεωργιάδης: Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά

Νεκρή είναι μία 90χρονη που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη κατέληξε αρκετή ώρα μετά την εκκένωση λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην Α’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και ήταν από τους πρώτους ασθενείς που μεταφέρθηκαν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Όπως είπε σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόμη ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

«Τρέξαμε να σωθούμε, έφυγα με τον ορό – Ο διάδρομος γέμισε καπνό» – Συγκλονίζει η μαρτυρία ασθενούς

Στιγμές πανικού επικράτησαν στο Σισμανόγλειο, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6» περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Όπως ανέφερε η κα Μαρία, ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά.

«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος καπνό»

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν τέσσερις γυναίκες, η ίδια, η μητέρα της που την συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους.

«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο.

«Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο το οποίο είναι το «10» νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

Γιαννάκος: Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα

«Πέντε η ώρα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Α’ Παθολογική Κλινική στον πρώτο όροφο σε δωμάτιο ασθενούς, πιθανόν από στρώμα, δεν ξέρω την αιτία, μπορεί να κάπνιζε, μπορεί το οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι η πυρκαγιά και οι καπνοί επεκτάθηκαν. Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική, πολλοί πυροσβέστες και οχήματα, έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Έγινε προληπτική εκκένωση του πρώτου ορόφου και των υπερκείμενων ορόφων και δεν κινδύνευσε ασθενής γιατί εφαρμόστηκε το σχέδιο που έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν πολλοί βοήθησαν αρκετά. Εκκενώθηκαν οι θάλαμοι και ο ασθενής από τον οποίον ξεκίνησε η φωτιά έχει εξαφανιστεί. Έχει φύγει από το νοσοκομείο. Προφανώς συναισθανόμενος την ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δεν επιβεβαίωσε ότι δύο ασθενείς νοσηλεύονται στα Επείγοντα με αναπνευστικά προβλήματα.