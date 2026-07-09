Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μίας εβδομάδας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Την παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φαίνεται πως επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ, ύστερα από τη «βροχή» αιτημάτων που έχει δεχθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου από 15 Ιουλίου που είναι σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν πως, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί σχεδόν 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις από 6,9 εκατ. που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος συνολικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μέσα σε 6 ημέρες θα πρέπει να υποβληθούν σχεδόν 900.000 δηλώσεις, κάτι που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, επισημαίνουν ότι ο τεράστιος όγκος δουλειάς (Mydata, πλατφόρμες κάθε είδους, και πολλά ακόμα) που έχει προστεθεί στην εργασία τους και συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, βαραίνει την έτσι κι αλλιώς μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου. Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην -τόσο αναγκαία- άδεια διακοπών των συναδέλφων», αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους.

Από την πλευρά του το Ο.Ε.Ε. εστιάζει στα προβλήματα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων:

Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές : Οι εγγραφές τακτοποίησης (ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, αποσβέσεων κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας.

: Οι εγγραφές τακτοποίησης (ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, αποσβέσεων κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025: Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λπ.) να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025.

Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λπ.) να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.

Κατόπιν τούτων η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τουλάχιστον μια εβδομάδα, θεωρείται σχεδόν δεδομένη.

Ο μέσος φόρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σχεδόν το 87% των υπόχρεων υπέβαλε ήδη τις δηλώσεις του και το 34,46% πληρώνει πρόσθετο φόρο ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6,1 εκατ. δηλώσεων σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος. Αναλυτικά, η «ακτινογραφία» των εκκαθαριστικών έδειξε ότι:

Το 34,46% των φορολογικών δηλώσεων είναι χρεωστικό και ο έξτρα φόρος που έχει βεβαιωθεί φθάνει κατά μέσο όρο στα 3,949 δισ. ευρώ δισ. ευρώ ή στα 1.909 ευρώ. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 2.068.093 φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη μηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος από τις 8 είτε ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως την νέα καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει η ΑΑΔΕ, μετά την αναμενόμενη παράταση.

είναι χρεωστικό και ο έξτρα φόρος που έχει βεβαιωθεί φθάνει κατά μέσο όρο στα 3,949 δισ. ευρώ δισ. ευρώ ή στα 1.909 ευρώ. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 2.068.093 φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη μηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος από τις 8 είτε ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως την νέα καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει η ΑΑΔΕ, μετά την αναμενόμενη παράταση. Το 29,95% των δηλώσεων που έχει υποβληθεί είναι πιστωτικό και το ποσό τ ην επιστροφής φόρου φτάνει τα 557,753 εκατ. ευρώ ή 310 ευρώ κατά μέσο όρο. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 1.797.429 φορολογικές δηλώσεις.

ην επιστροφής φόρου φτάνει τα 557,753 εκατ. ευρώ ή 310 ευρώ κατά μέσο όρο. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 1.797.429 φορολογικές δηλώσεις. Το υπόλοιπο ποσοστό των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή το 35,58% βγαίνει μηδενικό, χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές

Ακόμη τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως για 2.099.596 δηλώσεις έγιναν επιστροφές και συμψηφισμοί φόρων ύψους 484,9 εκατ. ευρώ και η άμεση επιστροφή αφορά 1.413.643 δηλώσεις (το 61,14%) και τους κεντρικούς συμψηφισμούς και επιστροφές 648.532 δηλώσεις (το 28,05%) για ποσό 157 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα συνολικά 37.421 δηλώσεις (το 1,62%) κατέληξαν στις Εφορίες για τα …περαιτέρω. Το 1,62% αφορά το συνολικό ποσό των 26,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό γίνονται με διαδικασίες εξπρές.

Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Η παράταση θα αφορά και τις τροποποιητικές δηλώσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην αρχική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων.

Πάντως η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να περιοριστεί για τους φορολογούμενους με τις προσθήκες ή διορθώσεις σε κάποιον κωδικό της δήλωσης. Σημειώνεται ότι με την είσοδο στην πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις, η μεταφορά όλων των στοιχείων των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) θα γίνεται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος θα πρέπει να αλλάξει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ή να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς όπως οι κωδικοί 787-788 που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου, δηλαδή εισοδήματα παλαιότερων ετών τα οποία μπορούν να επικαλεστούν για να καλύψουν τεκμήρια και να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.