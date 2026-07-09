Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε δύο ανήλικα παιδιά σε «τρώγλη» με ακαθαρσίες ζώων – Υγειονομική βόμβα το σπίτι

Μία 54χρονη συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει με δύο ανήλικα παιδιά, 4 και 6 ετών, σε άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες. Η 33χρονη μητέρα των παιδιών είχε αναθέσει την επιμέλεια στην 54χρονη, και πλέον σχηματίζεται δικογραφία για τις ευθύνες και των δύο γυναικών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης 54χρονη που διέμενε με δύο ανήλικα παιδιά, 4 και 6 ετών, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες.
  • Ο χώρος εντός της οικίας θύμιζε «τρώγλη», με απόλυτη ακαταστασία, βρώμα και ακαθαρσίες ζώων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.
  • Την επιμέλεια των παιδιών είχε αναθέσει στην 54χρονη η 33χρονη μητέρα τους, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για τη διερεύνηση των ευθυνών και των δύο γυναικών.

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Μία 54χρονη γυναίκα συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει με δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες.

Το περιστατικό ήρθε στο φως το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά τις επώνυμες καταγγελίες και κινητοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του δήμου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της 54χρονης, η οποία δεν είναι μητέρα των παιδιών.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι Αρχές στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλούν αποτροπιασμό, σύμφωνα με το thestival.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε «τρώγλη», βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων.

Οι συνθήκες αυτές κρίθηκαν άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία βρισκόταν εκτεθειμένα σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

Στο μικροσκόπιο και η μητέρα των παιδιών

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα των δύο ανηλίκων είχε αναθέσει στην 54χρονη η 33χρονη μητέρα τους.

Η 54χρονη συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες τόσο της ίδιας για την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο, όσο και της 33χρονης μητέρας για το καθεστώς κάτω από το οποίο άφησε τα παιδιά της.

 

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