Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε δύο ανήλικα παιδιά σε «τρώγλη» με ακαθαρσίες ζώων – Υγειονομική βόμβα το σπίτι

Μία 54χρονη γυναίκα συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει με δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες.

Το περιστατικό ήρθε στο φως το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά τις επώνυμες καταγγελίες και κινητοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του δήμου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της 54χρονης, η οποία δεν είναι μητέρα των παιδιών.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι Αρχές στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλούν αποτροπιασμό, σύμφωνα με το thestival.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε «τρώγλη», βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων.

Οι συνθήκες αυτές κρίθηκαν άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία βρισκόταν εκτεθειμένα σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

Στο μικροσκόπιο και η μητέρα των παιδιών

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα των δύο ανηλίκων είχε αναθέσει στην 54χρονη η 33χρονη μητέρα τους.

Η 54χρονη συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες τόσο της ίδιας για την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο, όσο και της 33χρονης μητέρας για το καθεστώς κάτω από το οποίο άφησε τα παιδιά της.