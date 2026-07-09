Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη – Φωτογραφίες και βίντεο

Συγκίνηση στην Κοζάνη όπου σε λίγη ώρα θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από εμπρηστική επίθεση την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην τελετή θα παραστούν συγγενείς, φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρεται με ασθενοφόρο.

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Κοινωνία

κηδεία Βάγια Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκίνηση στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας.
  • Στην κηδεία παραβρέθηκαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Νέστορα, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Η κόρη της, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας. Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

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Συγκίνηση στην Κοζάνη, όπου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας, την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα μεταφέρθηκε στις 10:45 το πρωί της Πέμπτης (9/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου έφτασε και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, επίσης, είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Νέστορα και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είναι εγκαυματίας και θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Δείτε εικόνες:

Δείτε βίντεο από το kozanimedia.gr:

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