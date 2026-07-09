Πέθανε η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

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Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart, το Holding out for a Hero και το It’s a Heartache, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα της εξαιρετικά δημοφιλούς Ουαλής ντίβας ανέφερε: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουν με βαθιά θλίψη ότι η Μπόνι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Τον Μάιο, η ερμηνεύτρια, με καταγωγή από το Σκιούεν της νότιας Ουαλίας, είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα ύστερα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία.

Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «πολύ βαριά άρρωστη και στην εντατική».

Ποια ήταν η Μπόνι Τάιλερ

Η Τάιλερ, γεννημένη ως Γκέινορ Χόπκινς, μεγάλωσε σε μια εργατική κατοικία στο Νιθ.

Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελσε ένα κλαμπ στο Σουόνσικαι κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, «Lost in France», το 1977.

Το «It’s a Heartache», η κάντρι-ποπ μπαλάντα της που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο νούμερο τέσσερα στα βρετανικά charts και στο νούμερο τρία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το «Total Eclipse of the Heart», ήρθε έξι χρόνια αργότερα, το 1983 — αυτή τη φορά κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το δραματικό αυτό κομμάτι, γραμμένο από τον στιχουργό του Meat Loaf, Τζιμ Στάινμαν, είχε αρχικά τον τίτλο «Vampires in Love», καθώς είχε γραφτεί για μια μουσική μεταφορά του Νοσφεράτου.

«Δεν βαριέμαι ποτέ να το τραγουδάω», δήλωσε πρόσφατα στο BBC News. «Το λατρεύω γιατί ο κόσμος ανυπομονεί να το τραγουδήσει μαζί μου».

Γι’ αυτή την επιτυχία έλαβε μια υποψηφιότητα για Grammy, καθώς και δύο ακόμη υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το σινγκλ «Here She Comes».

Ο Στάινμαν έγραψε, επίσης, το άλλο μεγάλο ποπ-ροκ ύμνο της από τη δεκαετία του ’80, το «Holding Out for a Hero», το οποίο ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Footloose.

Η Τάιλερ εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση ανάμεσα σε 26 χώρες, ενώ το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» για την προσφορά της στη μουσική.

Πέρυσι, κυκλοφόρησε μια club εκδοχή του «Total Eclipse of the Heart» σε παραγωγή των David Guetta και Hypaton, με τίτλο «Together».

Και φέτος —43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του— το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify.