Νέο «χτύπημα» από την Αμαρίγια: «Δεν είναι πραγματικός Γάλλος» – Η Παραγουανή Γερουσιαστής ξανά σε κρεσέντο ύβρεων εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ

Η Παραγουανή πολιτικός, Σελέστε Αμαρίγια, προχώρησε σε βαριές ύβρεις κατά του Κιλιάν Εμπαπέ μέσα στη βουλή της χώρας της, αποκαλώντας τον «π@υ@α@α@ γιο» και δηλώνοντας ότι «δεν είναι πραγματικός Γάλλος». Αυτή η επίθεση έρχεται μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αμερικής, περίοδο κατά την οποία υπήρξαν και καψίματα ομοιωμάτων του ποδοσφαιριστή από οπαδούς

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Αθλητισμός

Εμπαπέ - Αμαρίγια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Παραγουανή πολιτικός, Σελέστε Αμαρίγια προχώρησε εκ νέου σε βολές κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, χρησιμοποιώντας βαριές ύβρεις μέσα στη βουλή της χώρας της.
  • Οι δηλώσεις έρχονται μετά τον αποκλεισμό των Παραγουανών από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αμερικής, εν μέσω αντιδράσεων και καψίματος ομοιωμάτων του Εμπαπέ από οπαδούς.
  • Σε έντονο ύφος, η Αμαρίγια χαρακτήρισε τον Εμπαπέ «π@υ@α@α@ γιος» και δήλωσε ότι «Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», επικαλούμενη ασέβεια προς τον τερματοφύλακα της Παραγουάης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Παραγουανή πολιτικός, Σελέστε Αμαρίγια προχώρησε εκ νέου σε βολές κατά του σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτή τη φορά μάλιστα προχώρησε σε βαριές ύβρεις και δη μέσα στη Βουλή της χώρας της.

Νέο «χτύπημα» από τη Γερουσιαστή της Παραγουάης: «Ο Εμπαπέ δεν ξέρει καν πού είναι η χώρα μου, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει»

Σημειώνεται ότι μετά τον αποκλεισμό των Παραγουανών από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αμερικής, υπάρχουν αρκετοί που εξαπολύουν μύδρους εναντίον των Γάλλων, ενώ οπαδοί έκαψαν και ομοιώματα του Κιλιάν Εμπαπέ, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην Σελέστε Αμαρίγια να επιτεθεί ξανά στον ποδοσφαιριστή.

Σε έντονο ύφος η Αμαρίγια ανέφερε:

«Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Εμπαπέ, όμως αυτός ο π@@@@@… γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

Με τις δηλώσεις της αυτές πάντως, η Αμαρίγια έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο.

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