Νέο «χτύπημα» από τη Γερουσιαστή της Παραγουάης: «Ο Εμπαπέ δεν ξέρει καν πού είναι η χώρα μου, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει»

Επιμένει να υπερασπίζεται… τον εαυτό της η Γερουσιαστής της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια για τα ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδας της χώρας της από τη Γαλλία στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ, αλλά η ίδια δείχνει να αδιαφορεί και προχωρά σε νέα επίθεση τόσο εναντίον του Εμπαπέ όσο και εναντίον της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν πού είναι η Παραγουάη, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ» είπε σε δηλώσεις της η Αμαρίγια.

«Εχω να τους πω: βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την Ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία;» τόνισε αναφορικά με την Ομοσπονδία.

Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».