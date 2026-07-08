Καταδίωξη στο Άργος: Διασωληνωμένος στο Θριάσιο ο 20χρονος οδηγός που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

Στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές σήμερα, στο Άργος.

Ο 20χρονος αρχικά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια δόθηκε εντολή για την διακομιδή του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πληροφορίες του anagnostis.org αναφέρουν ότι ο νεαρός φέρεται να δέχτηκε δέχθηκε πισώπλατο πυροβολισμό στο κεφάλι τη στιγμή που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε μάντρα, στο ύψος πολυκαταστήματος κοντά στη γέφυρα του Ξεριά, καθώς επιχειρούσε να διαφύγει πεζός από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα, που, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ανήκει στη μητέρα του θύματος.

Η αιματηρή καταδίωξη άρχισε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) από την περιοχή Πυργέλα και διήρκεσε πάνω από μισή ώρα μέσα στο Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι, καταλήγοντας σε σούπερ μάρκετ, όπου τελικά ο 20χρονος έπεσε τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νωρίτερα ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, να εμβόλισε οχήματα της ΕΛΑΣ και να διέφυγε πεζός, σκαρφαλώνοντας μία μάντρα. Δύο εκ των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας πυροβόλησαν με τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά του οδηγού, τραυματίζοντάς τον.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Όπως ανακοίνωσε το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, στη διαδρομή διαφυγής του 20χρονου οδηγού, κοντά στο σημείο όπου του έγινε το αρχικό σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες αναλύσεις.

Σύμφωνα με τον Αναγνώστη, λόγω της βαρύτητας του περιστατικού, στο Ναύπλιο μετέβη ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..