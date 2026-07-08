Αλέξης Τσίπρας: «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο» – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τον διάλογο με τους πολίτες που του κάνουν διάφορες ερωτήσεις και ο πρώην πρωθυπουργός απαντά.

Αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας απαντά, μεταξύ άλλων στο τι έχει αλλάξει και πώς έχει αλλάξει ο ίδιος, από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ερώτηση που τού έκανε ο πολίτης ήταν η εξής: «Να ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί; Τι έμαθε από τα λάθη του; Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει και πάλι θα τον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω».

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα

«Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από έναν χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.

Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ».

Δείτε το βίντεο: