LIVE – Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται στην Άγκυρα καθώς η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν κλονίζεται

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ συνεχίζεται στην Άγκυρα, με τη Γαλλία και τη Βρετανία να παρουσιάζουν σχέδια για μια πολυεθνική ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ, παρόλο που η απόρριψη της πρωτοβουλίας από το Ιράν καθιστά απίθανο να αρθεί το αδιέξοδο στην πλωτή οδό. Στη συνάντηση συμμετέχουν και υπουργοί από αραβικές χώρες του Κόλπου.

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Διεθνή Νέα

ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Η Γαλλία και η Βρετανία θα σκιαγραφήσουν τα σχέδια για μια πολυεθνική ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ σε συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και των αραβικών χωρών του Κόλπου.
  • Διπλωμάτες, ωστόσο, λένε ότι η απόρριψη της πρωτοβουλίας από το Ιράν καθιστά απίθανο να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ΝΑΤΟ στοχεύουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη να δεσμευτεί εκ νέου στη στρατιωτική συμμαχία στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Κατά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους του επειδή δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν και είπε ότι μπορεί να είχε μποϊκοτάρει τη συνάντηση αν δεν ήταν η φιλία του με τον οικοδεσπότη, τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

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Η Γαλλία και η Βρετανία θα σκιαγραφήσουν τα σχέδια για μια πολυεθνική ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ σε συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και των αραβικών χωρών του Κόλπου.

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Διπλωμάτες, ωστόσο, λένε ότι η απόρριψη της πρωτοβουλίας από το Ιράν καθιστά απίθανο να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

Στη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, θα συμμετάσχουν υπουργοί από το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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