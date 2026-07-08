Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Σήμερα η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών εξετάζουν την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας αμυντικά ισχυρότερης Ευρώπης.

«Ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι η χώρα διευρύνει σταθερά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή-κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Αθήνα τήρησε τις δεσμεύσεις της για τις αμυντικές δαπάνες ακόμη και κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι ηγέτες της Συμμαχίας αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την κεντρική δέσμευση της προηγούμενης Συνόδου Κορυφής στη Χάγη. Η δέσμευση αυτή αφορά τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα έως το 2035.

Η θέση της Αθήνας για την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες που έχουν ήδη υπερβεί το 3,5% για το 2026. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί το 12ετές πρόγραμμα αναβάθμισης, ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για τα F-35, η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερά διατυπωμένη. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι περιορισμοί της αμερικανικής νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ και ότι για την άρσή τους απαιτείται πράσινο φως από το Κογκρέσο.

Η κυβερνητική πλευρά δίνει επίσης έμφαση σε δύο βασικά στοιχεία: στη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στο βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Το δείπνο των ηγετών στην Άγκυρα

Την Τρίτη, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η ελληνική παρουσία στη Σύνοδο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων για την ασφάλεια, την άμυνα και τον ρόλο της Ευρώπης στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.