Παναθηναϊκός: Έτοιμος να πυροδοτήσει την «βόμβα» Γιαμπουσέλε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από το NBA και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζει την επιστροφή του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τις κινήσεις των «πράσινων» με τους Μουστάφα Φαλ, Ίζακ Μπόνγκα και Μπράνκο Μπαντιό.

Οι αναφορές από τις ΗΠΑ

Ο δημοσιογράφος του HoopsHype, Μάικλ Σκότο, ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον 30χρονο άσο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν τριετές συμβόλαιο.

Τα αμερικανικά ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι ο Γιαμπουσέλε θα λάβει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία μπορεί να τον κατατάξει ανάμεσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Γηραιάς Ηπείρου.

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He’s averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Η πορεία του Γιαμπουσέλε

Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο NBA. Ο Γάλλος παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Σικάγο Μπουλς μέσω ανταλλαγής από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και ενδεχόμενη απόκτησή του θα ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με παραστάσεις από το NBA και την EuroLeague, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.