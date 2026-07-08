Παναθηναϊκός: Έτοιμος να πυροδοτήσει την «βόμβα» Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από το NBA και φέρεται να ετοιμάζεται για επιστροφή στην Ευρώπη, με ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια της αγοράς.

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Αθλητισμός

Γκέρσον Γιαμπουσέλε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
  • Ο Γάλλος φόργουορντ αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, με αμερικανικά ρεπορτάζ να υποστηρίζουν ότι θα λάβει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει εμπειρία από το NBA και την EuroLeague, με την ενδεχόμενη απόκτησή του να ενισχύει σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από το NBA και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζει την επιστροφή του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τις κινήσεις των «πράσινων» με τους Μουστάφα Φαλ, Ίζακ Μπόνγκα και Μπράνκο Μπαντιό.

Οι αναφορές από τις ΗΠΑ

Ο δημοσιογράφος του HoopsHype, Μάικλ Σκότο, ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον 30χρονο άσο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν τριετές συμβόλαιο.

Τα αμερικανικά ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι ο Γιαμπουσέλε θα λάβει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία μπορεί να τον κατατάξει ανάμεσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η πορεία του Γιαμπουσέλε

Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο NBA. Ο Γάλλος παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Σικάγο Μπουλς μέσω ανταλλαγής από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και ενδεχόμενη απόκτησή του θα ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με παραστάσεις από το NBA και την EuroLeague, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

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