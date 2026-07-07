Νέα βίντεο από τη δράση της συμμορίας που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Σε καφάσια και κάδους έβαζαν τα κλοπιμαία

Οι αρχές τερμάτισαν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέρρηγνε κοσμηματοπωλεία στην Αττική, με κλοπιμαία άνω των 370.000 ευρώ. Νέα βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις ταχύτατες κινήσεις των δραστών, ενώ συνελήφθησαν εννέα άτομα, εκ των οποίων τρεις προφυλακίστηκαν

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές τερμάτισαν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέρρηγνυε κοσμηματοπωλεία στην Αττική, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 370.000 ευρώ.
  • Νέα βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν τη δράση της συμμορίας, η οποία διέρρηγνυε κοσμηματοπωλεία σε λιγότερο από δύο λεπτά, χρησιμοποιώντας κλεμμένα αυτοκίνητα και συγκεκριμένο σχέδιο.
  • Εννέα άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή στην οργάνωση, τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα φερόμενο μέλος.

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Οι αρχές τερμάτισαν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε γίνει ο μόνιμος φόβος για τα κοσμηματοπωλεία της Αττικής, τα οποία διερρήγνυε και έκλεβε, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 370.000 ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία μετά εγκατέλειπαν και έφευγαν με άλλα οχήματα.

Τη δράση της συμμορίας αποτυπώνουν νέα βίντεο ντοκουμέντα, τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα.

Στο οπτικό υλικό καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι δρούσαν με απίστευτη ταχύτητα, κάτω των δύο λεπτών, και σχέδιο, ώστε να αποφεύγουν τη σύλληψη.

Αφού παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά των καταστημάτων, εισέβαλλαν στο εσωτερικό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαζαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Τα κοσμήματα τα έβαζαν μέσα σε τελάρα από τη λαϊκή, τα οποία παρέδιδαν αμέσως σε συνεργούς του που περίμεναν έξω.

Σε δεύτερο βίντεο, που παρουσίασε ο ANT1, φαίνονται οι δράστες να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να έχουν ανοίξει τρύπα στην είσοδο του κοσμηματοπωλείου και ρίχνουν μέσα κάδους απορριμμάτων τους οποίους γεμίζουν με κοσμήματα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Μετά τις απολογίες τους, τρεις από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός φερόμενου μέλους που παραμένει ασύλληπτο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συμμορία είχε βάλει στο στόχαστρο κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων ο Κορυδαλλός, η Νίκαια και το Μοσχάτο, εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία σε κάθε χτύπημα.

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