Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σπιτικό γλυκό που ετοίμασε για τον γιο του, Πάρη

Μεγάλη προτεραιότητα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, είναι ο γιος του, Πάρης. Το μοντέλο και επιχειρηματίας έχει ανεβάσει διάφορες στιγμές από τη ζωή του ως μπαμπάς, στον λογαριασμό του στο Instagram. Την Τρίτη 7 Ιουλίου, μέσα από stories που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε το γλυκό που έφτιαξε για το τριών ετών παιδί του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στις αναρτήσεις που πραγματοποίησε, έκανε γνωστό στους ακολούθους του στην πλατφόρμα, πως έφτιαξε δική του μαρμελάδα βερίκοκο για τον γιο του.

Μάλιστα, ο ευτυχισμένος μπαμπάς δημοσίευσε και την συνταγή που ακολούθησε, προτείνοντας έτσι το συγκεκριμένο γλυκό στους χρήστες που τον ακολουθούν στο Instagram.

«Έφτιαξα σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο για τον μικρό μου», έχει γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο πρώτο story του.

«Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, τον περασμένο Ιανουάριο, ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει πως: «Θέλω να κάνω πολλά παιδιά, μου αρέσουν πολύ, τρελαίνομαι!».

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε η ζωή του όταν γεννήθηκε ο Πάρης ή στην πορεία, όταν γνωρίστηκε με το παιδί, είχε εξηγήσει πως: «Και πριν. Γιατί είναι και πόσο συνειδητοποιημένος είσαι εσύ και σε τι φάση βρίσκεσαι. Η αλήθεια είναι ότι για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”. Δεν είμαστε “συνοδευτικό”!».

«Είμαστε και εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και το παιδί. Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο.

Βλέπω και κάτι φωτογραφίες που λένε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ γλυκό όταν μαγειρεύει για το παιδί του, ενώ η μαμά είναι κάτι συνηθισμένο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα», είχε προσθέσει.