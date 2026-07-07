Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σπιτικό γλυκό που ετοίμασε για τον γιο του, Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο για τον γιο του, Πάρη, μια στιγμή που μοιράστηκε μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποκάλυψε μέσω Instagram το σπιτικό γλυκό που έφτιαξε για το τριών ετών παιδί του. Συγκεκριμένα, έφτιαξε δική του μαρμελάδα βερίκοκο.
  • Ο ευτυχισμένος μπαμπάς δημοσίευσε μάλιστα και την συνταγή που ακολούθησε, προτείνοντας το συγκεκριμένο γλυκό στους ακολούθους του.
  • Τον περασμένο Ιανουάριο, ο επιχειρηματίας είχε αναφερθεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον σημαντικό ρόλο του πατέρα, τονίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη προτεραιότητα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, είναι ο γιος του, Πάρης. Το μοντέλο και επιχειρηματίας έχει ανεβάσει διάφορες στιγμές από τη ζωή του ως μπαμπάς, στον λογαριασμό του στο Instagram. Την Τρίτη 7 Ιουλίου, μέσα από stories που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε το γλυκό που έφτιαξε για το τριών ετών παιδί του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στις αναρτήσεις που πραγματοποίησε, έκανε γνωστό στους ακολούθους του στην πλατφόρμα, πως έφτιαξε δική του μαρμελάδα βερίκοκο για τον γιο του.

Μάλιστα, ο ευτυχισμένος μπαμπάς δημοσίευσε και την συνταγή που ακολούθησε, προτείνοντας έτσι το συγκεκριμένο γλυκό στους χρήστες που τον ακολουθούν στο Instagram.

Δημήτρης Αλεξάνδρου για τα γενέθλια της Ρίας Ελληνίδου: «Χρόνια πολλά 10 χρόνια μικρότερή μου» – Δείτε το βίντεο

«Έφτιαξα σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο για τον μικρό μου», έχει γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο πρώτο story του.

«Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, τον περασμένο Ιανουάριο, ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει πως: «Θέλω να κάνω πολλά παιδιά, μου αρέσουν πολύ, τρελαίνομαι!».

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το φίδι του επιχειρηματία τυλίχτηκε γύρω από την Ρία Ελληνίδου – Δείτε βίντεο

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε η ζωή του όταν γεννήθηκε ο Πάρης ή στην πορεία, όταν γνωρίστηκε με το παιδί, είχε εξηγήσει πως: «Και πριν. Γιατί είναι και πόσο συνειδητοποιημένος είσαι εσύ και σε τι φάση βρίσκεσαι. Η αλήθεια είναι ότι για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”. Δεν είμαστε “συνοδευτικό”!».

«Είμαστε και εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και το παιδί. Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο.

Βλέπω και κάτι φωτογραφίες που λένε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ γλυκό όταν μαγειρεύει για το παιδί του, ενώ η μαμά είναι κάτι συνηθισμένο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα», είχε προσθέσει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ