Πακιστάν: Μεταγωγικό αεροσκάφος με 5μελές πλήρωμα χάθηκε από τα ραντάρ ανοικτά του Καράτσι

Ένα πακιστανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, με πέντε μέλη πληρώματος, χάθηκε από τα ραντάρ αργά το βράδυ της Τρίτης (07/07), ανοικτά των ακτών του Καράτσι, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν.

Το Boeing 737 εκτελούσε πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων από το Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το πλήρωμα ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 9:18 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν ανέφερε, με ανάρτησή της στο «X», ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα. Η αιτία της εξαφάνισης του αεροσκάφους δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Τα δεδομένα των ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε γρήγορη κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης περίπου στις 9:21 μ.μ. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή με το ραντάρ και τον ασύρματο, περίπου 155 ναυτικά μίλια, δηλαδή 287 χιλιόμετρα ή 178 μίλια, δυτικά του Καράτσι.

Πηγή: Associated Press