Πακιστάν: Μεταγωγικό αεροσκάφος με 5μελές πλήρωμα χάθηκε από τα ραντάρ ανοικτά του Καράτσι

Πακιστανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 737, με πέντε μέλη πληρώματος, χάθηκε από τα ραντάρ ανοικτά του Καράτσι, ενώ εκτελούσε πτήση από το Σάρτζα προς το Πακιστάν. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πακιστανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, με πέντε μέλη πληρώματος, χάθηκε από τα ραντάρ αργά το βράδυ της Τρίτης (07/07), ανοικτά των ακτών του Καράτσι.
  • Το Boeing 737 εκτελούσε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Καράτσι, με το πλήρωμα να αναφέρει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης λίγο πριν χαθεί η επαφή.
  • Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αραβική Θάλασσα, ενώ τα δεδομένα των ραντάρ έδειξαν γρήγορη κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης πριν χαθεί η επαφή δυτικά του Καράτσι.

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Ένα πακιστανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, με πέντε μέλη πληρώματος, χάθηκε από τα ραντάρ αργά το βράδυ της Τρίτης (07/07), ανοικτά των ακτών του Καράτσι, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν.

Το Boeing 737 εκτελούσε πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων από το Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το πλήρωμα ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 9:18 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν ανέφερε, με ανάρτησή της στο «X», ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα. Η αιτία της εξαφάνισης του αεροσκάφους δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Τα δεδομένα των ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε γρήγορη κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης περίπου στις 9:21 μ.μ. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή με το ραντάρ και τον ασύρματο, περίπου 155 ναυτικά μίλια, δηλαδή 287 χιλιόμετρα ή 178 μίλια, δυτικά του Καράτσι.

Πηγή: Associated Press

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