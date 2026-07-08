Ολοκληρώθηκε το δείπνο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

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Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ στην Άγκυρα το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ Ερντογάν, προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο δείπνο έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Το πρωθυπουργικό ζεύγος έφτασε στο Λευκό Παλάτι, όπου το υποδέχθηκαν ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του.

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Η υποδοχή στο Λευκό Παλάτι

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία πριν από την επίσημη φωτογράφιση.

Μετά την ολοκλήρωση του δείπνου, ο Τούρκος πρόεδρος και οι ηγέτες, μαζί με τις συζύγους τους, έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι.

Η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα

Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν στην Τουρκία η διπλωματική του σύμβουλος, Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου, Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια Επικοινωνίας, Κύρα Κάπη, και η διευθύντρια του γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αριστοτελία Πελώνη.

Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.

Η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στο επίσημο δείπνο εντάχθηκε στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται στην Άγκυρα, με αφορμή τη συνάντηση των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.