Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός – Όταν έγινα παππούς, νοηματοδοτήθηκε η ζωή μου ξανά»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά», ο Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιάννη Βίτσα, παρουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Κατερίνας Βρανά.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής του, μιλώντας ανοιχτά για τον αγώνα του απέναντι στην εξάρτηση από το αλκοόλ. Όπως αποκάλυψε, καθοριστική στιγμή στην πορεία του ήταν η απόφασή του να αναζητήσει στήριξη στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, ένα βήμα που τον βοήθησε να αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη φάση.

Μιλώντας για τη διαδρομή του και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του εκείνη η δύσκολη περίοδος, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον άνθρωπο που υπήρξε στο παρελθόν και σε όσα τον διαμόρφωσαν μέχρι σήμερα. «Όλα στη ζωή τα βλέπω πιο καθαρά γιατί το αλκοόλ είναι μια θολούρα, παρόλο που κι εκείνη την περίοδο ήμουν υπερενεργητικός και υπεραναλυτικός. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Διαφοροποιείται όμως ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Η περίοδος της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς διήρκεσε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια, αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Θοδωρής Αθερίδης, ενώ παραδέχθηκε πως η ανάγκη του να πει «τέρμα το αλκοόλ» προήλθε από το γεγονός ότι φοβήθηκε πολύ για την υγεία του.

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη νέα προοπτική που απέκτησε η ζωή του μέσα από τον ρόλο του παππού, περιγράφοντας τη χαρά του να βρίσκεται κοντά στα εγγόνια του και να μοιράζεται τις αγωνίες και τις στιγμές της οικογένειάς του.

«Όταν έγινα παππούς, νοηματοδοτήθηκε η ζωή μου ξανά. Παρακολουθώ αυτά τα ανθρωπάκια και είμαι εκεί, δίπλα τους, συμμεριζόμενος πάντα τις αγωνίες της κόρης μου. […] Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης.