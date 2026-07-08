Πάτρα: Κατέληξε 78χρονος που βρέθηκε στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

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Νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) ένας 78χρονος άνδρας στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα ως συνοδός ασθενούς. Μετά τον εντοπισμό του στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παθολογικά αίτια.