Πάτρα: Κατέληξε 78χρονος που βρέθηκε στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του χθες τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου βρισκόταν ως συνοδός ασθενούς. Παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7).
  • Ο 78χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παθολογικά αίτια.

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Νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) ένας 78χρονος άνδρας στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα ως συνοδός ασθενούς. Μετά τον εντοπισμό του στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παθολογικά αίτια.

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