Reuters: Το ΝΑΤΟ στρέφεται στα σουηδικά GlobalEye της Saab για τη νέα γενιά αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης

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Το ΝΑΤΟ προχωρά στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων εναέριας επιτήρησής του, επιλέγοντας τα σουηδικά αεροσκάφη GlobalEye της Saab έναντι ανταγωνιστικής πρότασης της αμερικανικής Boeing, σύμφωνα με το Reuters.

Η Συμμαχία έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για την προμήθεια έως και 10 αεροσκαφών GlobalEye, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν τα γερασμένα Boeing E-3 Sentry AWACS, που βρίσκονται σε υπηρεσία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και είναι γνωστά για το χαρακτηριστικό περιστρεφόμενο ραντάρ τους.

Αντικατάσταση των AWACS απέναντι στις νέες απειλές

Από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός του στόλου κρίνεται απαραίτητος, καθώς το σημερινό περιβάλλον ασφαλείας διαφέρει σημαντικά από εκείνο της εποχής που σχεδιάστηκαν τα AWACS.

Όπως δήλωσε, η αντικατάσταση των αμερικανικών Boeing E-3 Sentry έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα της Συμμαχίας να αντιμετωπίζει σύγχρονες απειλές, όπως τα σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα διατηρήσουμε την ικανότητα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ ισχυρή και αξιόπιστη για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Συμβόλαιο δισεκατομμυρίων για τη Saab

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saab, Μίκαελ Γιόχανσον, εκτίμησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να φτάσει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, εφόσον η σύμβαση υπογραφεί σύντομα, η σουηδική εταιρεία θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τις παραδόσεις των αεροσκαφών από το 2030.

Η προοπτική της συμφωνίας έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Saab να καταγράφει άνοδο σχεδόν 4% την Τρίτη, μετά τη δημοσιοποίηση ότι το ΝΑΤΟ προκρίνει τη λύση της σουηδικής εταιρείας.

Το μήνυμα Ρούτε προς τον Τραμπ

Η επιλογή των GlobalEye έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις πιέσεις προς τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και για μεγαλύτερες αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να αναδείξει τον διατλαντικό χαρακτήρα του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι η βασική πλατφόρμα προέρχεται από τη σουηδική Saab.

«Είναι ένα διατλαντικό πρόγραμμα, που υλοποιείται από ευρωπαϊκές και καναδικές βιομηχανίες με ουσιαστική συμβολή από τις αμερικανικές βιομηχανίες», δήλωσε.

Το Reuters υπενθυμίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους πως βασίζονται υπερβολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά τους, ενώ ταυτόχρονα τους καλεί να προμηθεύονται περισσότερα αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Το GlobalEye θεωρείται άμεσος ανταγωνιστής του Boeing E-7 Wedgetail, ενός αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζεται στην πλατφόρμα του Boeing 737 και χρησιμοποιείται ως εναέριο κέντρο διοίκησης, επιτήρησης του εναέριου χώρου και εντοπισμού εχθρικών στόχων.