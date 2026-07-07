Μαρίν Λεπέν: «Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027» – Τι είπε για την καταδίκη της

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Αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη για την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 εμφανίστηκε η Μαρίν Λε Πεν, λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου που της επιτρέπει να παραμείνει στην εκλογική κούρσα, αλλά διατηρεί σε ισχύ μέρος της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος της.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de cassation), επιδιώκοντας να ανατραπεί το σκέλος της απόφασης που προβλέπει κατ’ οίκον έκτιση της ποινής της με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν μπορεί να δώσει προεκλογική μάχη εάν υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη ποινή μπορεί να ανασταλεί όσο εκκρεμεί η νέα προσφυγή της.

«Είμαι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές, δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027.

Μάλιστα, ανακοίνωσε και την έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας, παρουσιάζοντας ειδική ιστοσελίδα μέσω της οποίας κάλεσε τους υποστηρικτές της να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην καμπάνια της.

«Είμαι αθώα»

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την απόφαση, η Λε Πεν επέμεινε ότι είναι αθώα και διαφώνησε με το σκεπτικό του δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι οι συνεργάτες της εργάζονταν για τις πολιτικές δραστηριότητες του κόμματός της στη Γαλλία και όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προέβλεπαν οι σχετικές συμβάσεις.

Η Γαλλίδα πολιτικός δήλωσε πάντως ικανοποιημένη από το γεγονός ότι, όπως είπε, η δικαιοσύνη έδωσε τελικά στους Γάλλους πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιον θέλουν για πρόεδρο, περιορίζοντας το σκέλος της ποινής που αφορούσε τον αποκλεισμό της από τα δημόσια αξιώματα.

Ερωτηθείσα αν ανησυχεί για το πολιτικό κόστος μετά τη νέα καταδικαστική απόφαση, απάντησε ότι τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν οι ψηφοφόροι.

«Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο», τόνισε.

«Με τον Μπαρντελά είμαστε στην ίδια πλευρά»

Η Λε Πεν απέρριψε επίσης τα σενάρια περί εσωτερικών τριβών με τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, μετά την επιβεβαίωση ότι θα είναι η ίδια υποψήφια για την προεδρία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υποστήριξε ότι όσοι βλέπουν ανταγωνισμό μεταξύ τους «είναι πολύ συνηθισμένοι στην παραδοσιακή πολιτική τάξη», επιμένοντας ότι οι δύο πολιτικοί συνεργάζονται στενά.

Όπως είπε, δίνουν από κοινού τη μάχη για να αλλάξουν τη Γαλλία.

Η υπόθεση που απείλησε την υποψηφιότητά της

Η δικαστική περιπέτεια της Μαρίν Λε Πεν συνδέεται με την πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τον Μάρτιο του 2025, η ίδια, το κόμμα της και ακόμη 23 συγκατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία των ευρωπαϊκών θεσμών πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε βάρος της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο, διετής ποινή φυλάκισης με αναστολή, η οποία προβλέπεται να εκτιθεί με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος εκλογής σε δημόσιο αξίωμα.

Η συγκεκριμένη ποινή είχε αρχικά θέσει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της περιόδου, εμφανιζόταν ως ένα από τα φαβορί.

Με τη νέα προσφυγή της στο Cour de cassation, η Λε Πεν επιχειρεί πλέον να ανατρέψει το υπόλοιπο της καταδικαστικής απόφασης, ώστε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία χωρίς περιορισμούς.