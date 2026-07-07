Πρίγκιπας Χάρι: Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή του κατά της εκδότριας της Daily Mail

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με τον Έλτον Τζον, τον Ντέιβιντ Φέρνις, την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, την Σέιντι Φροστ, την Ντορίν Λόρενς και τον Σάιμον Χιουζ, κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία. Η τελευταία κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε ανορθόδοξες μεθόδους για την απόκτηση εμπιστευτικών στοιχείων. Μεταξύ αυτών τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις.

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι, παρά τις υποψίες που μπορεί να γεννούν ορισμένα δημοσιεύματα, δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Αντίθετα, επισήμανε ότι το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων θα μπορούσε να προέρχεται από νόμιμες πηγές, όπως φίλους, συνεργάτες ή εκπροσώπους των προσώπων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Η Associated Newspapers χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρη δικαίωση» της δημοσιογραφικής της πρακτικής και ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ανάκτηση των δικαστικών εξόδων. Αυτά εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια στερλίνες.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί το τέλος μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις που είχε προκαλέσει ο δούκας του Σάσεξ κατά βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν αναιρεί προηγούμενες επιτυχίες του στα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων η νίκη του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατά της Mirror Group Newspapers και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον εκδοτικό όμιλο της εφημερίδας The Sun.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στο ακροατήριο»

Σύμφωνα με την Daily Mail, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου χαρακτηρίστηκε ως «συντριπτική δικαίωση της δημοσιογραφίας μας» από τον πρώην αρχισυντάκτη Πολ Ντέικρ.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Πριν από τέσσερα χρόνια, οι δικηγόροι του πρίγκιπα Χάρι, της Ντορίν Λόρενς και του Έλτον Τζον κατηγόρησαν τη Mail, μέσα σε ένα κύμα δημοσιότητας, ότι είχε τοποθετήσει κοριούς σε σπίτια, αυτοκίνητα, καφετέριες και σταθερές τηλεφωνικές γραμμές.

Είχαμε χαρακτηρίσει αυτές τις κατηγορίες – ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν δημοσιεύματα ηλικίας άνω των 30 ετών – ως “σκανδαλοθηρικές και παράλογες”. Σήμερα, σε μια ιστορική νίκη για τη Mail, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε κάθε μία από τις 97 αξιώσεις των εναγόντων».

«Πρόκειται για μια συντριπτική δικαίωση της δημοσιογραφίας μας», τόνισε.

Ο Πολ Ντέικρ, ο οποίος διετέλεσε αρχισυντάκτης της Daily Mail επί 26 χρόνια, χαρακτήρισε την υπόθεση «κατασκευασμένη αγωγή» που «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στο ακροατήριο».

«Το γεγονός ότι έφτασε, εγείρει βαθιά ανησυχητικά ερωτήματα για τη συμπεριφορά ορισμένων εκπροσώπων του νομικού επαγγέλματος», συνέχισε.

«Η σημερινή ετυμηγορία δεν αποτελεί μόνο νίκη για τους εξαίρετους δημοσιογράφους της Associated – αρκετοί από τους οποίους υπέστησαν τεράστιο πλήγμα στην υγεία και τη ζωή τους – αλλά και για την ελευθερία του Τύπου γενικότερα. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: επρόκειτο για μια συνωμοσία, με την υποστήριξη της Hacked Off, με στόχο να καταστραφεί μια εφημερίδα», σημείωσε.