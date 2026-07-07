Έφτασε στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – Τον υποδέχτηκαν με λουλούδια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Άγκυρα έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην πρωτεύουσα της Τουρκίας.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η διπλωματική του σύμβουλος, Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας, Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, Αριστοτελία Πελώνη.

Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας με λουλούδια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, μετέβησαν στη συνέχεια στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, παραθέτουν δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

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