Τραγωδία στην Πορτογαλία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Δύο νεκροί και 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισσαβώνας, ανακοίνωσαν οι αρχές της Πορτογαλίας.

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Acidente grave na estação de Agualva-Cacém pic.twitter.com/TT9yytsrPR — André Santos (@AndreSantos_023) July 7, 2026

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.