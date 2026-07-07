Τραγωδία στην Πορτογαλία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Δύο νεκροί και 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε σε στάση στα δυτικά προάστια της Λισσαβώνας, καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

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Διεθνή Νέα

Πορτογαλία, Λεωφορείο
πηγή: Correio da Manhã
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στα δυτικά προάστια της Λισσαβώνας.
  • Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, οι οποίες «περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», όπως δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας.
  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη ομάδα διασωστών. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X για την τραγωδία.

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισσαβώνας, ανακοίνωσαν οι αρχές της Πορτογαλίας.

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.

 

 

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