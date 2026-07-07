Θεσσαλονίκη: Παθολογικά τα αίτια θανάτου της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα 

Ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε παθολογικά αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
  • Η οικογένειά της αναζητούσε τη νεαρή γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμα από οικείο της πρόσωπο.

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Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία (σ.σ. αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ήταν από τη Βουλαγία), αναζητούσε η οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας– κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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