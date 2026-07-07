Θεσσαλονίκη: Παθολογικά τα αίτια θανάτου της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα 

Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία (σ.σ. αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ήταν από τη Βουλαγία), αναζητούσε η οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας– κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ