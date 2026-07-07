Παραιτείται από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ: «Ο λαός θα κρίνει τις πράξεις μου» – Επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα στο Κλάκτον, προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές (byelection), ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα της κοινοβουλευτικής αρχής δεοντολογίας για μη δηλωμένα δώρα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του μια πράξη με την οποία «υψώνει το μεσαίο δάχτυλο στο κατεστημένο», υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν πρέπει να παραμείνει στο Κοινοβούλιο.

Σε δηλώσεις του, ο Φάρατζ ισχυρίστηκε ότι το πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο επιχειρεί να εμποδίσει το Reform UK να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για «συντονισμένη επίθεση» εναντίον του και για παρενόχληση της οικογένειάς του.

«Δεν παραιτούμαι για να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες ή για να επιστρέψω στις επιχειρήσεις. Αρνούμαι όμως να με κρίνουν τα μέσα ενημέρωσης και γι’ αυτό παραιτούμαι ώστε να διεκδικήσω ξανά την έδρα μου», ανέφερε.

Ένταση με δημοσιογράφο του Sky News

Ο Νάιτζελ Φάρατζ είχε έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο του Sky News, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς σχετικά με την οικονομική στήριξη που φέρεται να έλαβε από τον καταδικασμένο για απάτη Τζορτζ Κότρελ.

Ο ηγέτης του Reform UK έχασε την ψυχραιμία του, κατηγορώντας το βρετανικό δίκτυο ότι «παρενοχλεί» την οικογένειά του.

«Πείτε στα αφεντικά σας ότι αν ξαναπαρενοχλήσετε την οικογένειά μου, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Αυτό έκανε ο οργανισμός σας σήμερα το πρωί. Φύγετε», είπε ο Φάρατζ, ενώ επέστρεφε από τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον.

Το Sky News απάντησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με κανένα μέλος της οικογένειας του Φάρατζ σχετικά με την υπόθεση.

Ο Φάρατζ υποστήριξε ότι αποτελεί θύμα μιας «επίθεσης του κατεστημένου» και επέμεινε ότι «δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο», τονίζοντας ότι ακολούθησε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες.

Δύο έρευνες για οικονομικές παροχές

Ο Φάρατζ είχε ήδη τεθεί υπό έρευνα επειδή δεν είχε δηλώσει δημόσια δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπως είχε αποκαλύψει ο Guardian.

Όπως δήλωσε την Τρίτη, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με δεύτερη έρευνα, που αφορά καταγγελίες ότι δεχόταν οικονομική στήριξη από τον Τζορτζ Κότρελ, επενδυτή κρυπτονομισμάτων, στενό φίλο του και καταδικασμένο για απάτη.

Η παραίτησή του από τη Βουλή σημαίνει ότι οι έρευνες πιθανότατα θα «παγώσουν», ωστόσο ενδέχεται να συνεχιστούν μετά την επαναληπτική εκλογή, εφόσον αυτό κριθεί αναλογικό. Αν τελικά επιβληθεί στον Φάρατζ αναστολή των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, δεν αποκλείεται να προκηρυχθεί ακόμη μία επαναληπτική εκλογή.

«Ο λαός απέναντι στο κατεστημένο»

Ανακοινώνοντας την απόφασή του, ο Φάρατζ δήλωσε:

«Το σκέφτηκα πολύ και σήμερα αποφάσισα ότι θα παραιτηθώ ως μέλος του Κοινοβουλίου για το Κλάκτον, προκαλώντας έτσι επαναληπτική εκλογή… Αποφάσισα ότι οι πολίτες του Κλάκτον πρέπει να είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις πράξεις μου. Αυτή θα είναι μια επαναληπτική εκλογή του λαού απέναντι στο κατεστημένο. Είναι μια ευκαιρία να υψώσουμε το μεσαίο δάχτυλο σε ολόκληρο το κατεστημένο, να του πούμε ξεκάθαρα πού να πάει και γι’ αυτό θα θέσω ξανά υποψηφιότητα. Θα παλέψω για να κερδίσω. Θα παλέψω για να συνεχίσω την πολιτική επανάσταση που ξεκίνησε το Reform και λέω αυτό στους ψηφοφόρους του Κλάκτον: Αν κερδίσω εγώ, κερδίζετε κι εσείς.»

Πιθανές δυσκολίες στην επαναληπτική εκλογή

Ο Φάρατζ είχε κερδίσει την έδρα του Κλάκτον στις εκλογές του 2024 με διαφορά περίπου 8.400 ψήφων, αφήνοντας δεύτερους τους Συντηρητικούς και τρίτο το Εργατικό Κόμμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, στην επαναληπτική εκλογή ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με συντονισμένη τακτική ψήφο από προοδευτικά κόμματα, αλλά και με πίεση από το ακόμη πιο δεξιό κόμμα Restore Britain, του οποίου ηγείται ο πρώην βουλευτής του Reform UK, Ρούπερτ Λόου.