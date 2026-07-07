Με έφιππη συνοδεία έφτασε στο Λευκό Παλάτι ο Τραμπ – Με 21 κανονιοβολισμούς τον υποδέχθηκε ο Ερντογάν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Άγκυρα για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή και τιμές αρχηγού κράτους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε από την Ουάσινγκτον με το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Κατάρ και πραγματοποίησε το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι μεταφέροντας εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ερυθρό… τιρκουάζ χαλί και τιμές στο αεροδρόμιο

Μετά την προσγείωσή του στη στρατιωτική βάση Etimesgut, ο Τραμπ έτυχε επίσημης υποδοχής με χαλί στο χαρακτηριστικό τιρκουάζ χρώμα, το οποίο χρησιμοποιείται στην Τουρκία για λόγους παράδοσης αντί του κλασικού κόκκινου.

Στον διάδρομο τον περίμενε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη στενή προσωπική σχέση των δύο ηγετών, την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένα περιγράψει χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «φίλο».

Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχθηκαν επίσης ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ματ Γουίτακερ και ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

21 κανονιοβολισμοί και επίδειξη της τουρκικής αεροπορίας

Στη συνέχεια, οι δύο πρόεδροι μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, προς τιμήν του Τραμπ πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί, ενώ η ακροβατική ομάδα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας Turkish Stars πραγματοποίησε εναέρια επίδειξη πάνω από το συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου, σύμφωνα με το CNN.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο Τραμπ χαιρέτισε στα τουρκικά το τιμητικό άγημα λέγοντας «Merhaba asker» («Γεια σας, στρατιώτες»), πριν μεταβεί μαζί με τον Ερντογάν στον κρατικό ξενώνα, όπου φωτογραφήθηκαν επισήμως.

Έφιππη συνοδεία για τον Τραμπ στην Άγκυρα

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι τουρκικές αρχές στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διαδρομή του προς το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή συνοδεύτηκε από έφιππους άνδρες του τουρκικού ιππικού, ντυμένους με γαλάζιες τελετουργικές στολές, ενώ δύο εξ αυτών κρατούσαν τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.

Η εικόνα παρέπεμπε στις μεγαλοπρεπείς τελετές που είχαν οργανωθεί για τον Αμερικανό πρόεδρο και κατά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή την περασμένη χρονιά, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερα πανηγυρικό χαρακτήρα της υποδοχής του στην Τουρκία.

Στο επίκεντρο ΝΑΤΟ, Ουκρανία και περιφερειακές κρίσεις

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση με βασικά θέματα τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Στη διήμερη σύνοδο στην Άγκυρα συμμετέχουν οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας, καθώς και εκπρόσωποι χωρών-εταίρων. Στην ατζέντα κυριαρχούν η εφαρμογή των δεσμεύσεων για αύξηση των αμυντικών δαπανών που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Χάγη, η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής της Συμμαχίας.