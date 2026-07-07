Μαρίν Λεπέν: Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι – Μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027 μόνο με βραχιολάκι

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων το ένα έτος θα το εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού καταδικάστηκε σε 15μηνη απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος. Συνεπώς, θα πρέπει να μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, η υποψηφιότητά της παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι). Η Μαρίν Λε Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.