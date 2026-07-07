«Καμπανάκι» από τον ΠΟΥ: «Σχηματίζεται ένας νέος καύσωνας – Η Ευρώπη πιθανόν να αντιμετωπίσει κι άλλες φονικές εβδομάδες»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πιθανόν να αντιμετωπίσει «περισσότερες φονικές εβδομάδες» λόγω ενός νέου κύματος καύσωνα που σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και νότια Ισπανία.

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Υγεία

Ακραίες θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν τη Γαλλία, η οποία παραμένει στο επίκεντρο του κύματος καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. © Valery HACHE / AFP
Ακραίες θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν τη Γαλλία, η οποία παραμένει στο επίκεντρο του κύματος καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. © Valery HACHE / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με «περισσότερες φονικές εβδομάδες», καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.
  • Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, είχε επείγουσα επικοινωνία με 41 χώρες για προετοιμασία, καθώς λιγότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΠΟΥ εφαρμόζουν σχέδια δράσης για την υγεία που συνδέονται με ακραίες θερμοκρασίες.
  • Το σφοδρότερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη τον Ιούνιο προκάλεσε 3.700 πλεονάζοντες θανάτους σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, με τον ΠΟΥ να τονίζει την ανάγκη για συστήματα υγείας προετοιμασμένα για ακραίες θερμοκρασίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με «περισσότερες φονικές εβδομάδες»  με ακόμη ένα έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.

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Μέσα στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στη νότια Ισπανία αναμένεται να φθάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, είχε χθες επείγουσα επικοινωνία με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν για τα διδάγματα που αναδείχτηκαν από το πρόσφατο κύμα καύσωνα και για τις προετοιμασίες για το επόμενο.

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Σε ανακοίνωσή του ο Κλούγκε αναφέρει ότι οι χώρες με σχέδια δράσης για την υγεία που συνδέονται με ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες ανταποκρίθηκαν ταχύτερα και προστάτευσαν καλύτερα τους πληθυσμούς τους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου.

Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι λιγότερες από τις μισές από τις ευρωπαϊκές χώρες – μέλη του ΠΟΥ εφαρμόζουν τέτοια μέτρα.

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Το σφοδρότερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι το κύμα καύσωνα που διήρκεσε από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου ήταν το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστροφές στις υποδομές και υπερφορτώνοντας τα συστήματα υγειονομικής φροντίδας.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν 3.700 πλεονάζοντες θανάτους με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός και πιθανόν να αυξηθεί.

Η θερμοκρασία σε τμήματα της Ευρώπης ανήλθε στη διάρκεια του καύσωνα στους 40 βαθμούς.

«Το έργο τώρα πρέπει να γίνει σε δύο μέτωπα: να διορθωθεί ό,τι απέτυχε τις τελευταίες εβδομάδες πριν ενσκήψει ο επόμενος καύσωνας και να δομηθεί το είδος αυτό του συστήματος υγείας που δεν ανταποκρίνεται απλώς στις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά είναι και προετοιμασμένο γι’ αυτές», κατέληξε ο Κλούγκε.

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