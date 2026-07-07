Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαυρίου

Αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις οδηγούς ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου το πρωί της Δευτέρας, καθώς εισέπραξαν υπερβολικά κομίστρα από επιβάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου και τους βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου από επιβάτες.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου και τους βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
  • Οι τρεις εκ των κατηγορουμένων εισέπραξαν 200 ευρώ αντί 150 για το δρομολόγιο Λαύριο-Ακρόπολη μετ’ επιστροφής, ενώ ο τέταρτος ζήτησε 12 ευρώ αντί 4 για διαδρομή 1,5 χιλιομέτρου στο Λαύριο.

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Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου από πελάτες προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων το πρωί της Δευτέρας (6/7) στο λιμάνι του Λαυρίου.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις εκ των κατηγορουμένων εισέπραξαν από επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ – αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ- για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής.

Στην άλλη περίπτωση, ο κατηγορούμενος οδηγός ταξί εισέπραξε το ποσό των 12 ευρώ -αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ- για η διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους  1,5 χιλιομέτρου.

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