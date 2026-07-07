Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαυρίου

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Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου από πελάτες προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων το πρωί της Δευτέρας (6/7) στο λιμάνι του Λαυρίου.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις εκ των κατηγορουμένων εισέπραξαν από επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ – αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ- για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής.

Στην άλλη περίπτωση, ο κατηγορούμενος οδηγός ταξί εισέπραξε το ποσό των 12 ευρώ -αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ- για η διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου.