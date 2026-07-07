Τραγωδία στη Ρόδο: Τσέχος ποδοσφαιριστής ο 19χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ – Συγκινούν τα μηνύματα της συντρόφου του

Ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο Ντάβιντ Γιεζάμπεκ, έχασε τη ζωή του στη Ρόδο την περασμένη Παρασκευή, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στην παραλιακή οδό Αφάντου. Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει το τσεχικό ποδόσφαιρο, με τον σύλλογό του να εκφράζει συλλυπητήρια, ενώ έντονη είναι η συγκίνηση από τα μηνύματα της συντρόφου του, Παβλίνα Έλα Παβλιτσκόβα.

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19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τσέχος ποδοσφαιριστής ήταν ο 19χρονος Ντάβιντ Γιεζάμπεκ που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ.
  • Ο σύλλογός του, SK Artis Brno, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, τονίζοντας ότι ο Ντάβιντ ήταν «ένα εξαιρετικό παιδί».
  • Η σύντροφός του, Παβλίνα Έλα Παβλιτσκόβα, βυθισμένη στο πένθος, ραγίζει καρδιές με τις αναρτήσεις της: «Αγάπη μου. Για πάντα! Για πάντα θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

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Τσέχος ποδοσφαιριστής ήταν ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, την περασμένη Παρασκευή (3/7) στη Ρόδο.

Ο 19χρονος Ντάβιντ Γιεζάμπεκ βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές με την σύντροφό του, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από το αυτοκίνητο, την ώρα που είχε πάει για τρέξιμο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Ο νεαρός αθλητής πέθανε ακαριαία στο σημείο, παρά την έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο άτυχος νέος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα είχαν μεταδώσει τα τοπικά ΜΜΕ.

«Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Η είδηση του θανάτου του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή έχει συγκλονίσει το τσεχικό ποδόσφαιρο, με τον σύλλογό του να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ενώ συγκλονίζει και το μήνυμα της συντρόφου του.

«Το σωματείο μας συγκλονίστηκε από ένα τραγικό γεγονός. Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό, έχασε τραγικά τη ζωή του ο παίκτης της εφηβικής μας ομάδας και της Β’ ομάδας, Ντάβιντ Γιεζάμπεκ. Ήταν μόλις 19 ετών. Ο Ντάβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Ολόκληρος ο σύλλογος SK Artis Brno εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την οδυνηρή απώλεια».

 

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Συγκλονίζουν τα μηνύματα της συντρόφου του

Ο Ντάβιντ Γιεζάμπεκ βρισκόταν στην Ελλάδα με την σύντροφό του, Παβλίνα Έλα Παβλιτσκόβα, η οποία περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Το μοντέλο και φιναλίστ του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Τσεχία 2026, έχει βυθιστεί στο πένθος, με τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ραγίζουν καρδιές.

«Αγάπη μου. Για πάντα! Για πάντα θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Θα ζω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και θα είσαι πάντα. Δεν έχω λόγια», έγραψε δίπλα σε μια κοινή τους ασπρόμαυρη φωτογραφία.

«Ήταν και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό», πρόσθεσε σε μια άλλη συγκινητική εικόνα. «Οι δυο μας ενάντια σε όλους», συμπλήρωσε.

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