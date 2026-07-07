Aυτιάς: Επείγουσα χρηματοδότηση σε ρεύμα, στεγαστικό, μικρομεσαίους και περιφέρειες

Χρηματοδότηση υποδομών, για την ολοκλήρωση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ζήτησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής πρόβαλε την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση των περιφερειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς οι ίδιες γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες τους και μπορούν να κατευθύνουν τους πόρους τους εκεί όπου θα υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα. «Πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν σε πραγματικό τόπο και χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

Κ. Επίτροπε, κ. Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ γιατί οι εισηγήσεις που έκανα για τον προϋπολογισμό έγιναν δεκτές. Ο κύριος Ressler με απόλυτη σαφήνεια είπε ότι πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν σε πραγματικό τόπο και χρόνο και είναι πολύ σωστό. Ε λοιπόν τι θέλουν οι λαοί από εμάς; Τι θέλουν τα νοικοκυριά; Τι θέλουν οι επιχειρήσεις; Για να πιάσουν τόπο τα χρήματα, το λέμε πολλές φορές στην Ελλάδα, πρέπει να έχουμε τι; Να έχουμε χρηματοδότηση των περιφερειών. Αυτές ξέρουν πολύ καλά πως να κινούνται. Χρειάζεται φθηνό ρεύμα κ. Επίτροπε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 17 χώρες πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα και δεν υπάρχει καλωδίωση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ενταχθούν και αυτές και μάλιστα και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες και η Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα καταφέρνει μια χαρά. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα για την προσιτή κατοικία και σας τα λέει ένας ευρωβουλευτής του οποίου η πατρίδα δεν έχει ελλείμματα.