Κουντουρά: Επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών πτήσεων απέναντι στο Συμβούλιο – Ζητώ να πιέσουμε και για δωρεάν μεταφορά χειραποσκευών

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Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, μέλος της Ομάδας της LEFT στις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των Επιβατών αεροπορικών μεταφορών, χαιρέτισε από το βήμα της Ολομέλειας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέτρεψε την αποδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων που επιδίωκαν ορισμένα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο.

Συγχρόνως, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην κατοχύρωση του δικαιώματος δωρεάν μεταφοράς μίας χειραποσκευής ανά επιβάτη και στη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τις διαστάσεις της, κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με την καθοριστική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία συνέβαλε καταλυτικά στη διαμόρφωση της αναγκαίας πλειοψηφίας απέναντι στις προτάσεις που θα περιόριζαν τα δικαιώματα των επιβατών, όπως η αύξηση του ορίου καθυστέρησης για την καταβολή αποζημίωσης.

Στην τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, η Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής TRAN, τόνισε:

«Μετά από δεκατρία χρόνια αδιεξόδου, επιτέλους αναβαθμίζουμε τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές.»

Όπως επισήμανε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέτρεψε την προσπάθεια του Συμβουλίου να αποδυναμώσει τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα των επιβατών και πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις στη νέα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

διατηρείται το ισχύον όριο των τριών ωρών καθυστέρησης για την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες, αποτρέποντας την πρόταση του Συμβουλίου να αυξηθεί στις τέσσερις ή και έξι ώρες,

ενισχύεται η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να ενημερώνουν με σαφή και έγκαιρο τρόπο τους επιβάτες για το δικαίωμά τους σε αποζημίωση,

περιορίζονται οι εξαιρέσεις που επέτρεπαν στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων,

ενισχύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,

προστατεύεται το δικαίωμα των οικογενειών να κάθονται μαζί στις πτήσεις, χωρίς πρόσθετη χρέωση επιλογής θέσης.

Η Έλενα Κουντουρά συμπλήρωσε ωστόσο, ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να συνεχίσει τη διεκδίκηση.

Όπως ανέφερε, με ευθύνη του Συμβουλίου δεν κατοχυρώθηκε το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς μίας χειραποσκευής, παρά τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δεν θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες για τις διαστάσεις των χειραποσκευών, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικούς περιορισμούς και πρόσθετες χρεώσεις, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία.

Η Ευρωβουλευτής απηύθυνε κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν την προσπάθεια ώστε, κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες, να κατοχυρωθεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς χειραποσκευής και να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για τις αποσκευές, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και μεγαλύτερη προστασία για όλους τους Ευρωπαίους επιβάτες.