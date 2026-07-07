Μονακό: Νεκρή η 39χρονη που προσπάθησε να τινάξει στον αέρα τον Ουκρανό ολιγάρχη

Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, εντοπίστηκε νεκρή από πυρά κοντά στο Κίεβο στις 6 Ιουλίου. Μετά τον θάνατό της συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, εκ των οποίων ένας εν ενεργεία αξιωματικός των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με επιχειρηματικές διαμάχες.

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Διεθνή Νέα

Μονακό έκρηξη βομβιστική επίθεση Αναστασία Μπερεζόφσκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε βάρος του ολιγάρχη στο Μονακό, εντοπίστηκε νεκρή από πυρά κοντά στο Κίεβο.
  • Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά την εύρεση του πτώματός της, ενώ η επίθεση είχε τραυματίσει σοβαρά τον εκατομμυριούχο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, τη σύντροφό του, της οποίας ακρωτηριάστηκαν τα πόδια, και τον γιο του.
  • Η Μπερεζόφσκα καταζητούνταν από την Interpol για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση σχετίζεται με επιχειρηματικές διαμάχες στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

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Νεκρή εντοπίστηκε η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία θεωρείτο ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε βάρος του ολιγάρχη, στο Μονακό.

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 39χρονη Ουκρανή εντοπίστηκε νεκρή από πυρά, κοντά στο Κίεβο. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε γύρω στις 11:00 μ.μ. στις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με την Pravda.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη του πτώματός της, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία αξιωματικού των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως μεταδίδει η dailymail.

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«Ο ένας από αυτούς είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών [GUR] και ο άλλος είναι πρώην στέλεχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου», τόνισε η πηγή, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Οι αρχές εκτιμούσαν πως η 39χρονη είχε αφήσει το πακέτο-βόμβα στην είσοδο του κτιρίου διαμερισμάτων στις 29 Ιουνίου, λίγο πριν τις 9 μ.μ. τοπική ώρα, προτού διαφύγει από το σημείο πεζή και στη συνέχεια κατευθυνθεί προς τη Γερμανία.

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Ο εκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάγιεφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση. Πιο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός της συντρόφου του Γερμολάγιεφ, της 46χρονης Ουκρανής Άννα Νασόμπινα, αφού ακρωτηριάστηκαν τα πόδια της.

Σε βάρος της 39χρονης Μπερεζόφσκα είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία (Red Notice) από την Interpol και καταζητείτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μόργκαν Ρέιμοντ, είχε αναφέρει πως η 39χρονη ήταν μεταμφιεσμένη σε άνδρα, όταν φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Υπάρχουν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με διαμάχες γύρω από μια επιχείρηση τηλεφωνικών κέντρων στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στην οποία εμπλέκονταν ο Γερμολάγιεφ και ο ενήλικος γιος του, ο 35χρονος Αρτούρ.

 

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