Έκρηξη στο Μονακό: Ο ύποπτος «άνδρας με το μαύρο καπέλο» είναι… γυναίκα – Η κινηματογραφική διαφυγή της

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στην κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ στο Μονακό.

Οι διωκτικές αρχές, σε μια ανατροπή των αρχικών δεδομένων, διαπίστωσαν ότι ο «άνδρας με το μαύρο καπέλο» που αναζητούσαν είναι τελικά μια 39χρονη γυναίκα από την Ουκρανία.

Η κινηματογραφική διαφυγή

Η δράστιδα, η οποία τοποθέτησε τη βόμβα την περασμένη Δευτέρα στην οικία όπου διαμένει ο Ερμολάεφ με την οικογένειά του, διέφυγε αρχικά πεζή προς τη Γαλλία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με την αναπαράσταση των γεγονότων από τους Μονεγάσκους και Γάλλους ανακριτές, την οποία επικαλείται η Le Parisien, η 39χρονη Ουκρανή, με το όνομα «Αναστασία Μπ.», είναι γνωστή «για τις διασυνδέσεις της με το οργανωμένο έγκλημα».

Μετά την επίθεση στο πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας, η γυναίκα έφτασε πεζή στο Beausoleil της Γαλλίας, μια περιοχή στα σύνορα με το Μονακό, όπου είχε σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε νοικιαστεί στη Γερμανία και έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Επιβαίνοντας σε αυτό το όχημα, κινήθηκε προς τα ιταλικά σύνορα, πιθανότατα μέσω της περιοχής της Μεντόν.

Η αστυνομία του Μονακό και η γαλλική αστυνομία κατάφεραν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια το δρομολόγιο της φυγής της, αξιοποιώντας το πλούσιο υλικό από πολυάριθμες καταγραφές καμερών ασφαλείας, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς χώρους του πριγκιπάτου.

Η ανατροπή με τον «άνδρα» και το διεθνές ένταλμα

Η ταυτοποίηση της υπόπτου οδήγησε σε ριζική αναθεώρηση της κατεύθυνσης των ερευνών, καθώς οι αρχικές περιγραφές αποδείχθηκαν λανθασμένες.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας,αφού αρχικά περιέγραψαν τον δράστη ως «έναν άνδρα που φορούσε μαύρο μπουφάν, σκούρο καπέλο τύπου και ανοιχτόχρωμο τζιν», οι ανακριτές ανακάλυψαν, χάρη σε έναν μάρτυρα κοντά στο σπίτι του Ερμολάεφ, ότι ο ύποπτος ήταν… γυναίκα.

Πλέον, η κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό της είναι καθολική.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Εισαγγελία του Μονάχου, η Interpol εξέδωσε «κόκκινη ειδοποίηση» για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της γυναίκας.

Η 39χρονη κατοικεί μόνιμα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, ωστόσο οι αρχές που έκαναν έφοδο στην οικία της διαπίστωσαν ότι δεν βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, η Ουκρανή «δεν καταζητείται μόνο στην Ιταλία, αλλά έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια επιχείρηση εναντίον της» για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Εντοπίστηκε στη Γερμανία – «Μεταμφιέζεται σε άνδρα»

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV, επικαλούμενο πηγή που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση, η καταζητούμενη γυναίκα εντοπίστηκε στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν έχει γίνει σύλληψη ή αν οι αρχές απλώς εντόπισαν τα ίχνη της εκεί – κάτι που εξάλλου είχε σημειώσει και η Le Parisien.

Παράλληλα, έρχονται στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η 39χρονη προκειμένου να διαφεύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της αστυνομίας του Μονακό, το οποίο μπόρεσε να δει το BFMTV την Πέμπτη 2 Ιουλίου, «το εν λόγω άτομο ενδέχεται να μεταμφιέζεται ώστε να μοιάζει με άνδρα».

Η πληροφορία αυτή εξηγεί και τις αρχικές αναφορές των μαρτύρων, οι οποίοι είχαν περιγράψει στις αρχές έναν άνδρα με μαύρο καπέλο.