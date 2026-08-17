Διαπραγματεύσεις για τη Γάζα: Την παρουσία των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χαμάς ζητεί ο Νετανιάχου

Σε νέα φάση μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα μετά την δημόσια δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίψει τα 15 σημεία της συμφωνίας. Σήμερα, στο Ισραήλ παρευρέθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με απαίτηση του Νετανιάχου να έχουν οι ΗΠΑ σταθερή παρουσία για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου οι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν «εμπεριστατωμένες και εποικοδομητικές συζητήσεις». «Συμφωνήθηκε η σύσταση δύο ομάδων εργασίας: η μία θα ασχοληθεί με τον αφοπλισμό και τη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, για τα οποία τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι αποφασισμένα να πραγματοποιηθούν άμεσα και να ολοκληρωθούν πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση στη Γάζα. Μια δεύτερη ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί σε θέματα υγιεινής, καθαρού νερού και άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας για τον πληθυσμό της Γάζας, τα οποία επηρεάζουν επίσης τον πληθυσμό του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του , Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρέθηκε ο αφοπλισμό της Χαμάς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς». Ο δε Νετανιάχου φέρεται να επανέλαβε ότι «δεν θα υπάρξει καμία ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία».

Οι δύο πλευρές «συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ώστε να αχρηστευτούν υπό την επίβλεψη ενός Αμερικανού στρατηγού», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στη συνάντηση, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι «ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη γραμμή οριοθέτησης που καθορίστηκε στην κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να διεξάγει επιχειρήσεις στη Γάζα όπως κρίνει απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης όσων συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο».

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου και ο Κούσνερ συμφώνησαν στη συνάντηση ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν θα ξεκινήσει μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ελαφρού οπλισμού.