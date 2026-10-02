Άννα Φλωρινιώτη: «Είχα τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, που ήταν για εμένα τα πάντα – Είναι δράμα να ζω με την απώλεια»

Για την οικογένειά της, αλλά και για το θέμα της απώλειας μίλησε η Άννα Φλωρινιώτη, σε συνέντευξή της στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Η γνωστή καλλιτέχνις και κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη, τον Ιούνιο του 2023 «έχασε» τον πατέρα της, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους άφησε την τελευταία του πνοή και ο μικρότερος αδελφός της και επίσης τραγουδιστής, Νίκος Φλωρινιώτης.

Σε ερώτηση για το πώς ήταν τα χρόνια που δούλευαν όλοι μαζί, η Άννα Φλωρινιώτη απάντησε: «Πολύ ωραία! Γενικά έλεγα πάντα στη ζωή μου ότι είμαι ευλογημένη. Έλεγα “πώς γίνεται να κάνω μία δουλειά που λατρεύω, να έχω την πιο ωραία οικογένεια, να μην έχω ανάγκη”.

Γι’ αυτό εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω οικογένεια δική μου. Μου έλεγαν όλοι “δεν θα παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια;”. Μα οικογένεια δεν είναι ο ξένος. Οικογένεια είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη, ότι δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τότε είχα στήριγμα. Είχα τον πατέρα μου, είχα τον αδελφό μου, που ήταν για εμένα τα πάντα».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, εξομολογήθηκε πως: «Είναι δράμα να ζω με την απώλεια. Δράμα, γιατί έχω πάψει πλέον να κάνω όνειρα για το μέλλον. Κάθομαι με τις φίλες μου και τους δικούς μου και λέμε ιστορίες για τα παλιά, τι ωραία που περνούσαμε. Δεν περνάω καλά. Απλά έχω μάθει τώρα και παρηγορούμαι, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έχω πάρει τόση αγάπη απ’ όλα τα επίπεδα και είμαι καλυμμένη παντού».