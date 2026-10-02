Κακοκαιρία στην Κρήτη: Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά – Νέο 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα – Δείτε βίντεο

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Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται και νέο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει το νησί από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 έως και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Στις 18:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Νωρίτερα, στις 16:29, είχε προηγηθεί αντίστοιχη προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου καταγράφονται προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα έχουν καταγραφεί στα Ζωνιανά, όπου χείμαρρος υπερχείλισε και νερά εισήλθαν σε κατοικίες. Πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Προβλήματα στον Μυλοπόταμο – Το μήνυμα του 112

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου, με τον ορεινό όγκο της περιοχής να δέχεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο μεγάλες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, γεγονός που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις.

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στον Δήμο Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Ακολούθησε στις 18:00 νέο μήνυμα του 112, αυτή τη φορά για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενόψει της νέας έντασης των φαινομένων.

Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά – Νερά σε σπίτια

Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Ζωνιανά, όπου ο χείμαρρος υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού να διασχίζουν σημεία του οικισμού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως δυσμενέστερη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει μια περιοχή που είχε ήδη πληγεί από το προηγούμενο κύμα της κακοκαιρίας.

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Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ νερά, λάσπη και φερτά υλικά συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα νερά έφτασαν σε αυλές και εισήλθαν στο εσωτερικό κατοικιών.

Λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία.

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Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε στο patris.gr: «Βρίσκεται σε εξέλιξη η πλημμύρα και μάλιστα με πιο έντονα χαρακτηριστικά από χθες. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλές περιοχές του δήμου, τα ποτάμια υπερχείλισαν, η κατάσταση είναι δύσκολη. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε με τα μηχανήματα τον κόσμο και τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές».

Σε κινητοποίηση Πυροσβεστική και δήμοι

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για παροχή βοήθειας, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ προβλέπεται και η μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία, εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται και οι υπόλοιποι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στην Κρήτη έχουν μετακινηθεί πυροσβεστικές αντλίες, σωσίβιες λέμβοι και εξειδικευμένες ομάδες από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ, ενώ οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και από την Αθήνα.

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι ο μεγάλος όγκος νερού και τα φερτά υλικά από τα προηγούμενα φαινόμενα δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα και υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής τις επόμενες ημέρες.

«Ο πανικός είναι ένας κακός σύμβουλος. Πρέπει να μας φοβίζουν τα φυσικά φαινόμενα. Εμείς, αν φοβόμαστε, ρωτάμε. Και όταν ρωτάμε, μαθαίνουμε», ανέφερε.

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Νέα επιδείνωση – Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Στην Κρήτη, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ από την Παρασκευή έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

Για την Κρήτη, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν αρχικά στα Χανιά και στη συνέχεια να επεκταθούν στο Ρέθυμνο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς το Σάββατο τα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο και στη βόρεια Κρήτη, έως την περιοχή του Ψηλορείτη.

Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς τα εδάφη έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στην Κρήτη, ενώ ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα.

Σε καθεστώς «Red code» η Πολιτική Προστασία

Ενόψει της νέας επιδείνωσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη σύσκεψη, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχίζονται τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει ενεργό το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, σε καθεστώς «Red code», για το επόμενο 24ωρο.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στους Δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου.

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη.

Στη συνέχεια προβλέπονται αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια για την καταγραφή των ζημιών και την προώθηση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Κλειστός ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα

Προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί και στον Δήμο Ιεράπετρας. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από τον Μύρτο προς τα Τέρτσα, ενώ έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων από τη μεγάλη ιρλανδική διάβαση στο Σαράτση Κάμπο.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν σε έκτακτη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς από αργά το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στους ορεινούς όγκους της περιοχής.

Δεμένα πλοία λόγω των θυελλωδών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εξαιτίας των ανέμων που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά θα παραμείνουν δεμένα έως τις 20:00. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα θα επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, ώστε να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Δεμένα παραμένουν επίσης τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε γενική επιφυλακή έως και την Κυριακή. Ο Κώστας Τσίγκας συνέστησε στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όταν τα φαινόμενα είναι έντονα και να αποφεύγουν ιδιαίτερα τις ιρλανδικές διαβάσεις, τα υπόγεια και τις μετακινήσεις με οχήματα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Σε περίπτωση κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το 199 ή το 112 και να γνωστοποιούν με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκονται, ώστε να διευκολύνεται η επέμβαση των αρμόδιων δυνάμεων.