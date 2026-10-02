Γερμανία: Κατασχέθηκαν 30.000 ηχογραφήσεις με ναζιστική μουσική σε επιχείρηση που είχε στόχο νεοναζί

Η γερμανική αστυνομία κατάσχεσε περίπου 33.000 ηχογραφήσεις, μεταξύ των οποίων CD, δίσκους βινυλίου και κασέτες, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που είχε στόχο τη ναζιστική μουσική σε διάφορα ομόσπονδα κρατίδια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες και σε άλλες χώρες.

Περισσότερα από 20.000 από αυτές τις ηχογραφήσεις βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν την Τετάρτη στις κατοικίες των τεσσάρων κύριων υπόπτων, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελείς και η αστυνομία του βορειοανατολικού κρατιδίου του Μεκλεμβούργου – Πομερανίας.

Κατασχέθηκαν επίσης περίπου 130 συσκευές αποθήκευσης – μεταξύ των οποίων σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και μνήμες USB – καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 11.000 ευρώ βρέθηκαν σε μετρητά πάνω στους τέσσερις κύριους υπόπτους.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε μουσική που διαδίδει αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «εθνικοσοσιαλιστική, αντισημιτική, ρατσιστική και απάνθρωπη ιδεολογία».

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της Τετάρτης οι τέσσερεις ύποπτοι ηλικίας 55, 52, 48 και 43 ετών, φέρεται να ένωσαν τις δυνάμεις τους νωρίτερα από το 2020 με σκοπό να παράγουν και να διοχετεύουν στην αγορά CD και δίσκους βινυλίου με αυτό το περιεχόμενο. Επίσης κατηγορούνται ως μέλη ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης.

Επίσης, οι Αρχές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εργοστάσια στην Εσθονία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία, όπου πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν οι ηχογραφήσεις. Η σχετική ανακοίνωση πρόσθεσε ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν γνώση της φύσης της μουσικής που παρήγαγαν.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη Γερμανία, με στόχο οκτώ ακόμη υπόπτους, στο πλαίσιο αδικημάτων ρητορικής μίσους που σχετίζονται με τις ηχογραφήσεις.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία δήλωσαν ότι οι έρευνες διεξήχθησαν με σκοπό τη διασαφήνιση των υφιστάμενων στοιχείων υπόνοιας και ότι δεν έγιναν συλλήψεις.