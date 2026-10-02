ΗΠΑ: «Στρατός» αυτόνομων θαλάσσιων drones για εντοπισμό μεταναστών και διακινητών – Έως 50 νέα σκάφη εξετάζει το Πεντάγωνο

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Τη σημαντική επέκταση της χρήσης αυτόνομων θαλάσσιων drones στα σύνορα με το Μεξικό εξετάζει το Πεντάγωνο, μετά τα αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος στον Ρίο Γκράντε, όπου τα μικρά σκάφη χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό παράτυπων διελεύσεων και διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας της αμερικανικής εταιρείας Seasats περιπολούν χωρίς πλήρωμα και μπορούν να παραμένουν σε αποστολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποτελώντας μέρος της προσπάθειας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να αξιοποιήσουν φθηνότερα και πιο ευέλικτα αυτόνομα συστήματα επιτήρησης.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την αύξηση του στόλου από τα σημερινά 10 δοκιμαστικά σκάφη κατά έως και 50 επιπλέον μονάδες, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των σκαφών της Ακτοφυλακής και των επανδρωμένων αεροσκαφών που επιτηρούν τα σύνορα με το Μεξικό στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Μικρό όσο ένα κανό, αλλά μπορεί να επιχειρεί επί μήνες

Το Lightfish της Seasats έχει μήκος περίπου 3,3 μέτρα, ζυγίζει περίπου 154 κιλά και κοστίζει περίπου 240.000 δολάρια.

Τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες, μπορεί να καθελκυστεί ακόμη και από ράμπα σκαφών ή από την καρότσα ενός pickup και, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι σε θέση να επιχειρεί επί μήνες ακόμη και σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες.

Τα σκάφη φέρουν ηλεκτροοπτικούς, υπέρυθρους και sonar αισθητήρες και μεταδίδουν δεδομένα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο σε στρατιωτικά συστήματα λογισμικού, ενημερώνοντας τις υπηρεσίες Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων και την Ακτοφυλακή.

452 εντοπισμοί και 350 συλλήψεις τον μήνα

Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου, σε έναν μέσο μήνα τα Lightfish συνέβαλαν σε 452 εντοπισμούς, 350 συλλήψεις και περίπου 100 περιπτώσεις όπου ομάδες εγκατέλειψαν την προσπάθεια να περάσουν τα σύνορα αφού αντιλήφθηκαν ότι είχαν εντοπιστεί.

«Βλέπουν ότι το σκάφος τούς περιμένει εκεί και καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά έχουν εντοπιστεί», δήλωσε ο βοηθός υπουργός Άμυνας για την Εσωτερική Άμυνα και τις Υποθέσεις Ασφαλείας της Αμερικανικής Ηπείρου, Μ. Ρούζβελτ Ντίτλεβσον.

Όπως ανέφερε, τα θαλάσσια drones αποτελούν οικονομικότερη λύση για την επιτήρηση περιοχών προς τις οποίες μετακινούνται πλέον δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Σχέδιο για «φράχτη» από drones στον Κόλπο του Μεξικού

Εφόσον το πρόγραμμα συνεχίσει να αποδίδει, τα Lightfish θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και στον Κόλπο του Μεξικού, δημιουργώντας ένα είδος διαρκούς ζώνης επιτήρησης από το Τέξας έως το Κι Γουέστ.

Η επέκταση σχεδιάζεται για το οικονομικό έτος 2027 και θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα πριν από δοκιμές των μη επανδρωμένων σκαφών στα δυσκολότερα νερά του Ειρηνικού, κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Το Πεντάγωνο, πάντως, δεν προσανατολίζεται αποκλειστικά σε έναν προμηθευτή, εξετάζοντας αντίστοιχα συστήματα από εταιρείες όπως οι Saronic, Saildrone και Splash.

Από τα σύνορα με το Μεξικό μέχρι πολεμικά πλοία της Κίνας

Η Seasats είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τον Ιούλιο, όταν ένα εμπορικό Lightfish που επιχειρούσε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των Φιλιππίνων πλησίασε αρκετά ένα κινεζικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων ώστε να καταγράψει λεπτομερή βίντεο από κοντινή απόσταση.

Το περιστατικό ανέδειξε, σύμφωνα με το Reuters, τις δυνατότητες σχετικά φθηνών αυτόνομων σκαφών να παρακολουθούν στρατιωτικές πλατφόρμες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αυστηρότερη φύλαξη των χερσαίων συνόρων και οι στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ωθήσει τα καρτέλ να χρησιμοποιούν περισσότερο παράκτιες και θαλάσσιες διαδρομές, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των νέων drones.